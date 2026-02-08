בן גביר בעוד תשובה קצרה ליועמ"שית: "עצתך לא התקבלה"

לאחר שהיועמ"שית העבירה עליו ביקורת בנוגע למינויים במשטרה, השר בן גביר מגיב: "שמעתי אותך גלי. עצתך לא התקבלה"

בעקבות המכתב החריף שנשלח היום (ראשון) לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בנוגע לעיכוב קידומה של סנ"צ רותי האוסליך, בן גביר עונה ליועמ"שית בתשובה קצרה וקולעת: "שמעתי אותך גלי. עצתך לא התקבלה. ממשיכים בכל הכח''.

כזכור, במכתב קבעו המשנים ליועצת המשפטית לממשלה כי התנהלותו מעוררת "חשש כבד לשיקולים זרים" וניסיון להשפעה פוליטית פסולה על שורות המשטרה. במרכז הביקורת עומד עיכוב קידומה של סנ"צ רותי האוסליך לתפקיד רמ"ח חקירות באגף החקירות והמודיעין.

לפי המכתב, המלצת סגל הפיקוד הבכיר לקידום הקצינה הועברה לשר כבר ביולי 2025.למרות פניות חוזרות ונשנות מצד משרד המשפטים החל מאוקטובר 2025, השר נמנע מלהשיב במשך חודשים ארוכים, ורק לאחרונה העלה טענות בנוגע להתנהלותה בדיוני הכנסת.המשנים מבהירים כי מדובר בטענות "מעורפלות ובלתי ברורות" שאינן מהוות עילה לעיכוב המינוי.



גם בשבוע שעבר, רגע אחרי ששופטי בג"ץ הוציאו צו על תנאי בעתירות לפיטוריו, בן גביר הגיב לשופטי בג"ץ בציוץ קצר שבו כתב: "אין לכם סמכות. לא תהיה הפיכה".

