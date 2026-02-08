ריקול לחטיף החלבה הפופולרי: "כמות גבוהה של רעלנים"

מבזקים
משרד הבריאות פרסם הודעה לפיה אחת מחברות המזון הוציאה קריאה להחזרת אחד ממוצריה בשל הימצאות כמות גדולה של רעלנים

כ"א שבט התשפ"ו
חלבה צילום: New Africa / שאטרסטוק

חברת "פנדה מוצרים טבעוניים בע"מ" הודיעה היום (ראשון) על קריאה להחזרת מוצר -ריקול של חטיף פיסטוק חלווה מתוצרתה. ההחלטה התקבלה לאחר שהתקבל דיווח מספק חומר הגלם על נוכחות של מיקוטוקסינים ברמה חריגה במחית הפיסטוק ששימשה לייצור החטיף.

מיקוטוקסינים הם רעלנים טבעיים שנוצרים על ידי פטריות, ועל פי הודעת החברה, הם עלולים להוות סכנה לבריאות הציבור במקרה של חשיפה לרמות גבוהות לאורך זמן.

פרטי המוצר שבו מבוצע הריקול:

  • שם המוצר: חטיף פיסטוק חלווה

  • מותג: PANDA

  • תכולה: 45 גרם

  • תאריך תפוגה: עדיף להשתמש לפני 30/08/2026

  • מספרי אצוות: 365, 364

  • ברקוד: 7290016505146

לקוחות שרכשו את המוצר מהאצוות המצוינות מתבקשים שלא לצרוך אותו. החברה פועלת בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות להורדת המוצרים מהמדפים ולאיסופם מדרכי השיווק.

לשאלות נוספות ובירורים, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה:

  • בוואטסאפ (הודעות בלבד): 058-5140600

  • במייל: info@chocolatepanda.co.il

