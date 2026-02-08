מכיוון לא צפוי: ליברמן מחזק את הציונות הדתית

ליברמן תומך בציונות הדתית, ומשיב למתקפות נגדם: "הציונות הדתית היא ציבור שתורם למדינה בכל החזיתות. לא אתן שיהפכו את המשרתים לשק חבטות של סוכני ההשתמטות!"

יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו", ח"כ אביגדור ליברמן מגיב היום (ראשון) לדבריו של מגיש תוכנית "הפטריוטים" ינון מגל וטוען שהוא מסית להשתמטות: "בניגוד לדברי ההבל של מסיתים להשתמטות, בנות הציונות הדתית מתייצבות ותורמות - בשירות לאומי ובצה”ל!".

ליברמן אף שיתף פרטים על שירות בתו: "בתי מיכל, שלמדה באולפנת נווה-חנה באלון שבות, מיסודו של הרב ריסקין, יחד עם חברותיה, שירתו שירות מלא, חלקן בצה"ל וחלקן בשירות הלאומי מתוך מסירות ומחויבות לעם ישראל ומדינת ישראל".

בסוף דבריו, ליברמן ביקש לחזק את הציבור הדתי לאומי: "הציונות הדתית היא ציבור שתורם למדינה בכל החזיתות. לא אתן שיהפכו את המשרתים לשק חבטות של סוכני ההשתמטות!"

כזכור, אמש בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, המגיש ינון מגל טען כי לציונות הדתית אין זכות לבקר את החרדים בגלל מסלולי ההסדר והשירות הלאומי: "אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציונות הדתית לא עושות צבא", הטיח מגל בפאנליסט עמיחי אתאלי, והוסיף: "וכשיש הסדרניקים שלא עושים צבא שלם - אל תדבר על החרדים".