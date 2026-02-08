בחירות היסטוריות: החברה של ישראל בדרך לניצחון דרמטי ביפן

ראש הממשלה הזמנית של יפן, סאנה טאקאיצ'י, הכריזה על בחירות בזק לפרלמנט הלאומי לאחר כהונה קצרה בראשות המדינה, הסקרים ביפן חוזים לטאקאיצ'י ניצחון סוחף, שיכול להוביל לשינוי דרמטי גם ביחסים עם ישראל, במידה ותשיג רוב מוחץ.

היחסים בין ישראל ויפן, אחת מהמעצמות הכלכליות החשובות בעולם, ידעו עליות וירידות, במיוחד לאורך השנים האחרונות בזמן המלחמה בעזה. בעוד שבעשורים הקודמים, תחת הנהגתו של ראש הממשלה שינזו אבה, ביססו המדינות קשר לא מבוטל, לאחר ההתנקשות בו והחלפתו על ידי יריב, היחסים בין המדינות ספגו מפלה.

במהלך המלחמה ביפן, ישראל ספגה ביקורת קשה מהממשלה היפנית תחת ראש הממשלה החדש דאז, שיגרו אישיבה. נציגים ישראלים לא הוזמנו לטקס הזיכרון להפלת פצצת האטום על הירושימה, טקס לאומי בעל חשיבות בינלאומית ולאומית ביפן.

המצב החמיר עד כדי כך שממשלת יפן אף התקוטטה בפומבי עם ארצות הברית, לאחר שזו כעסה על אי הזמנת ישראל אל הטקס.

אך טאקאיצ'י היא סיפר אחר לחלוטין, היא לא רק נחשבת ליורשתו וממשיכת דרכו של שינזו אבה, ראש הממשלה היפני הידידותי ביותר לישראל, היא ידועה בתור מקורבת אף יותר אל המערב ועל פי פרסומים יפניים, רואה בהרחבת היחסים עם ישראל "הזדמנות חסרת תקדים".

ביפן מתקיים בשנים האחרונות שיח ער בכל הקשור למקומו של הצבא היפני בסדר העולמי, כאשר מאז מלחמת העולם השנייה, החוקה היפנית מונעת פיתוח של "נשק התקפי", ובכך מגבילה משמעותית את כוחה הצבאי של יפן.

טאקאיצ'י מעוניינת לשנות מסלול בנושא הזה, ורואה בשיתופי פעולה ביטחוניים עם ישראל כאלמנט חשוב בפיתוח מחדש של הצבא היפני, שכן למרות גודלו וקידמתה הטכנולוגית של התעשייה היפנית, הם אינם בעלי ניסיון קרב או מערכות נשק שנבחנו בשטח.



כל הסקרים ביפן מצביעים על ניצחון גורף לטאקאיצ'י, כזה שיכול להניח בידיה אף את הכוח לשנות את החוקה היפנית, ועל פי כל האינדקציות עלייתה של ראש הממשלה החדשה אל מעמד כוח, צפוי לחזק גם את ישראל בחלק המזרחי של הגלובוס.