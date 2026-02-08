הזמר שנעצר בחשד להחזקת סמים: אושר כהן

אחרי הדיווחים על זמר מפורסם שנעצר היום בגין חשד להחזקת סמים, מטעמו של אושר כהן נמסר: "הממצאים לא נמצאו בביתו של אושר כהן, אלא בבית הוריו ואחיו. טעות מצערת"

דיווחים שהתפרסמו הבוקר לפיהם זמר מפורסם נעצר היום (ראשון) בגין חשד להחזקת סמים. הוא נלקח לתחנת המשטרה בחיפה, שם הוא מסר עדות. במשטרה התייחסו לאירוע ומסרו: "לפני זמן קצר, שוטרי תחנת זבולון עצרו בגיר תושב הקריות, בחשד להחזקת חומר חשוד כסם".

עוד נמסר: "החשוד נעצר לחקירה. בסיום חקירתו בתחנה ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, יוחלט על המשך הארכת מעצרו". זהותו של החשוד טרם הותרה לפרסום".

מטעמו של אושר כהן נמסר: "הממצאים אשר נתפסו לא נמצאו בביתו של אושר כהן, אלא בבית הוריו ואחיו אשר שם בילה את השבת".

עוד נמסר כי "הממצאים אינם שייכים לאושר, לראייה לאחר עדות קצרה הובהרה הטעות המצערת החשד הופרך ואושר שוחרר ללא כל תנאי. ברגעים אלה מתארגן אושר להופעה בדרום אשר הוזמנה מראש.״