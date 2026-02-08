שיר האירוויזיון הודלף? בתאגיד מזהירים: "ננקוט בהליכים"

על פי דיווחים, השיר שנבחר לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון 2026 הודלף לכאורה, ומוצע למכירה. בתאגיד השידור מזהירים כי הדבר עשוי לפגוע ולגרום נזקים גבוהים להם, ליוצרים ולנועם בתן

תאגיד השידור הציבורי "כאן" מיהר להזהיר כלי תקשורת מפני פרסום השיר שנבחר לייצג את ישראל באירוויזיון 2026, לאחר שגורם לא ידוע פנה למערכות תקשורת והציע למכור עותק ממנו בעשרות אלפי שקלים. השיר, שיושר על ידי נועם בתן, טרם אושר רשמית על ידי איגוד השידור האירופי, ופרסום מוקדם עלול להוביל לסנקציות חמורות.

הדרמה התחילה מיד לאחר שביום שישי האחרון בחרה ועדה מקצועית בשיר שיישלח לתחרות בווינה שבאוסטריה. מתוך כ-200 יצירות שהוגשו על ידי יוצרים ישראלים, נבחרה יצירה משותפת של נדב אהרוני, צליל קליפי ויובל רפאל – שייצגה את ישראל באירוויזיון הקודם והגיעה למקום השני. השיר, שיוצג בשילוב של עברית, צרפתית ואנגלית, מסמן שינוי כיוון אחרי שנתיים של בלדות, ומבטיח סגנון רענן יותר.

ניסיון מכירה מפתיע

על פי דיווח של "מעריב", גורם שטוען כי יש בידיו גרסה מוקלטת של השיר פנה לכמה מערכות תקשורת, והציע להעביר את החומר תמורת סכום נכבד. הדבר מעלה תהיות על אופן הדליפה האפשרית, שכן השיר הוקלט בקולו של בתן – זוכה העונה האחרונה של "הכוכב הבא לאירוויזיון" – אך טרם נחשף לציבור. בתאגיד חוששים שהחומר עבר בין ידיים עוד לפני ההחלטה הסופית, מה שמסכן את תהליך החשיפה הרשמי.

אזהרות משפטיות חריפות

בתגובה, שלח התאגיד מכתב התרעה לכלי תקשורת שונים, בו הדגיש את הסיכונים. "השיר עצמו או כל חלק ממנו טרם פורסם או יצא לאור. זכות הפרסום הראשונה של השיר מסורה לתאגיד בלבד. כל פרסום לא מורשה של השיר, או איזה חלק ממנו, לרבות כל הקלטה ממנו, בין אם בקולו של הזמר נועם בתן או כל הקלטה אחרת גם שלא בקולו, יהווה פגיעה קשה וחמורה בזכויות התאגיד", נכתב במכתב מהתאגיד.

עוד הוסיפו כי "פרסום השיר טרם אישורו על ידי איגוד השידור האירופי, עלול לגרום נזקים בלתי הפיכים לתאגיד מול איגוד השידור האירופי, לרבות הטלת סנקציות". הם הזהירו כי "לאור האמור, הינכם נדרשים להימנע מכל פרסום של השיר. ככל שעל אף האמור במכתב זה תפרסמו את השיר, ההקלטה או איזה חלק מהם באופן בלתי מורשה, שומר לעצמו התאגיד את הזכות לנקוט בכל הליך שיידרש על מנת להגן על זכויותיו", כפי שצוטט במכתב.

בתאגיד הבהירו כי פרסום כזה יפגע לא רק בהם, אלא גם בזמר, ביוצרים ובייצוג הישראלי כולו, ואף עלול להוביל לפסילה אפשרית של השיר.