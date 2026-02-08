משרד התקשורת הטיל היום (ראשון) עיצום כספי בסך 643,560 שקלים על חברת בזק בינלאומי, לאחר שנמצא כי הפרה באופן מתמשך את חובותיה בנוגע לזמני ההמתנה למענה אנושי במוקדי השירות הטלפוניים.

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, מסר כי "שירותי תקשורת הם תשתית יומיומית וחיונית, ועל רשלנות ופגיעה בציבור, משלמים מחיר. משרד התקשורת בראשותי ימשיך לפקח על הפרות תנאי הרישיון של חברות התקשורת, ובפרט לפתוח את השוק לתחרות ומגוון רחב יותר של נותני שירות".

על פי בדיקות פיקוח שביצע המשרד בשלוש תקופות שונות, החברה חרגה בעקביות מהוראות הרישיון הן ביחס לזמן ההמתנה הממוצע המותר למענה אנושי והן ביחס לשיעור השיחות שבהן זמן ההמתנה עלה על שש דקות. בכל המוקדים שנבדקו ובכל התקופות לא נמצא מקרה שבו עמדה החברה בדרישות שנקבעו.

עוד צוין כי מדובר בהפרה חוזרת. גם בהליך פיקוח קודם בנושא זמני המענה נמצאה החברה חורגת מההוראות, וגם כעת, למרות שיפור מסוים בנתונים, נותרה החברה בחריגה מהאסדרה בכל התקופות שנבדקו. טענות החברה, ובהן חוסר מידתיות, השפעות המצב הביטחוני ופגיעה בהכנסות, נבחנו ונדחו על ידי המשרד.

במשרד התקשורת הודיעו כי בימים הקרובים צפויים להתפרסם נתוני בדיקות זמני המענה של כלל חברות התקשורת. עוד נמסר כי המשרד ימשיך לפעול לאכיפת תנאי הרישיון וחובות הדיווח, וכי חברות שלא יעמדו בדרישות המידע צפויות להיתקל בהליכי אכיפה.