עיתונאי 'הארץ' משתלח: "אני חושב שהוא אפס"

עיתונאי 'הארץ' מיכאל האזור טוב, תקף היום (ראשון) בחריפות את מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. בראיון ברדיו 103fm, הוא אמר: "אני רואה שהוא לא מתפקד כשומר סף, כל האג'נדה שלו בעיני נוגדת את מוסד מבקר המדינה. הוא כמעט מסיים את הקדנציה שלו, מי יזכור אותו? מה הוא עשה? אני לא חושב שהוא שופר - אני חושב שהוא אפס".

עוד הוא תקף את נתניהו: "ראש הממשלה מדבר על דיון ב-2.5 כדי להציג את ה'רפיסות' של בר שלא רוצה לצאת למלחמות, וזו פשוט אחיזת עיניים מוחלטת. האמת היא 180 מעלות משם. ב-9 במאי יצאנו ל'מגן וחץ' להזכיר דיון בתאריך הזה, להביא כדוגמה לרפיסות הצבא, כששבוע לאחר מכן אותו 'צבא רופס' יצא למבצע בעזה".

בנוגע לפרסום הפרוטוקולים שבהם הוא מאשים את בכירי מערכת הביטחון ולא מטיל את האחריות על עצמו באשר לטבח ה-7 באוקטובר, אמר: "המסמך מלא בחלקי ציטוטים של שורה או שתיים שמציגות מציאות שלא הולמת את האמת, הוא טוען שמעולם הוא לא נקט במדיניות הכלה, יש פרוטוקולים שמוכיחים אחרת, המסמך שנתניהו פרסם בחמישי הוא פשוט מסולף, שקרי וחסר כל אחיזה במציאות".