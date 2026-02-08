פורסם מועד הדיון בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית

בית המשפט העליון פרסם היום (ראשון) את מועד הדיון בעתירות העוסקות בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שנקבע ל-23 באפריל, בעוד יותר מחודשיים. הדיון יתקיים בפני מותב מורחב בראשות המשנה לנשיא העליון, נעם סולברג.



כאמור, בית המשפט העליון פרסם את ההרכב המורחב שידון בעתירות העוסקות בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ההחלטה ניתנה בהמשך להחלטת ההרכב מיום 19 בינואר 2026 ולהחלטת נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית שלא יעסוק בעתירה בשל ניגוד עניינים.



על פי ההחלטה, המותב המורחב יכלול את המשנה לנשיא נעם סולברג, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, ח'אלד כבוב ויחיאל כשר . מועד הדיון ייקבע בהמשך, בהתאם לאילוצי היומן של השופטים



נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הודיע כי הוא נמנע מלקבל החלטות בהליכים העוסקים בעתירות הדורשות הקמת ועדת חקירה ממלכתית, והורה להעביר את הטיפול בהן למשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג.

