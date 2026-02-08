הפרה נוספת: מספר מחבלים חצו את הקו הצהוב, אחד מהם חוסל

כוחות צה"ל זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרבו לעבר הלוחמים באופן שהיווה איום מידי. בחיל האוויר תקפו את המחבלים, כשאחד מהם חוסל

הפרה נוספת של הפסקת האש: כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום (ראשון) מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. בצה"ל אמרו כי מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף את המחבלים וחיסלו אחד מהם על מנת להסיר את האיום.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, ביום חמישי האחרון דווח על אירוע דומה בצפון רצועת עזה, כשהכוחות זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אליהם - וחיסלו אותו במטרה להסיר את היום. בהמשך התברר כי מדובר במחבל שהשתתף בפשיטה על עוטף עזה: "ממידע מודיעיני עולה כי המחבל שחוסל הוא מחמד צלאח אלדין חאלד אבו רקבה, מחבל מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר".