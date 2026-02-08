מצרים במתקפה נדירה נגד ישראל: "רק אנחנו נשלוט בים האדום"

הנשיא המצרי סיסי שיגר מוקדם יותר היום רמז מאיים כלפי ישראל וסומלילנד, לאחר ההכרה הישראלית בחבל הארץ האפריקאי השוכן אל חופי הים האדום כמדינה ריבונית. סיסי הזהיר כי מפני התערבות בזירת הים האדום, ונגד "פגיעה בריבונותה של סומליה".

לאחר שבועות של שתיקה רועמת בכל הקשור לכינון היחסים של ישראל עם סומלילנד, השוכנת בקרן אפריקה בכניסה לים האדום, הנשיא המצרי שיגר מוקדם יותר היום מספר רמזים לא דקים במיוחד אל עבר ישראל וסומלילנד.

בדברים שנשא בטקס מקומי, הזהיר סיסי מפני "התערבות זרה בענייני הים האדום". נשיא מצרים הסביר כי "את השליטה וניהול זירת הים האדום", יש להשאיר אך ורק בשליטתן של "מדינות ריבונית הגובלות בים האדום". סיסי הוסיף והזהיר כי "רק לנו יש את הסמכות לנהל את החזית הימית על דלתנו".

הדברים מסומנים כרמז עבה במיוחד לישראל, לאחר כינון היחסים עם סומלילנד, והדיווחים על אפשרות לשיתופי פעולה צבאיים עם המדינה ואף הצבת כלי טיס של חיל האוויר בשטחה. מעבר לכך, צייר סיסי את מפת השליטה באופן מחושב ומכוון, בכך שישאיר את סומלילנד, חבל ארץ שעד כה הוכר כמדינה רק על ידי ישראל, מחוץ לחוקי המשחק.