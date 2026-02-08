הקטל בדרכים: ילד בן 5 נהרג בתאונה בדרום לאחר שנפצע אנושות

הילד שנהרג בתאונה סמוך לצומת גילת בכביש 241 הוא ככל הנראה הולך רגל שנפגע מרכב. בעקבות כך התרחשה תאונה נוספת בין רכבים נוספים שהיו באותו הכביש. 4 בני אדם נוספים נפצעו

טרגדיה בדרכים: תאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב התרחשה אחר הצהריים (ראשון) בכביש 241 סמוך לצומת גילת. ילד בן 5 נפצע אנושות וכתוצאה מהפגיעה נהרג, מותו נקבע בבית החולים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה 5 פצועים, בהם: ילד כבן 5 במצב אנוש עם חבלת ראש תוך כדי פעולות החייאה, גבר בן 38 במצב בינוני עם חבלת בטן, אישה בת 42 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ו-2 פצועים במצב קל.

על פי מד"א הילד שנפצע אנושות, ומותו נקבע לאחר מכן בבית החולים, הוא ככל הנראה הולך רגל שנפגע מרכב, וכתוצאה מהתאונה התרחשה תאונה נוספת במעורבות 3 כלי רכב. כוחות משטרה של מרחב נגב, בהם בוחני תנועה, נמצאים במקום והחלו באיסוף ממצאים ועדויות.

חובשי רפואת חירום במד"א הודיה שלי, ישראל גאולה ושילת חדד סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. לדברי הנוכחים במקום, ילד הולך רגל נפגע מרכב, וכתוצאה מכך התרחשה תאונה נוספת במעורבות שני רכבים נוספים. כשהגענו הייתה המולה רבה במקום, והילד שכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה קשה בראשו".

תיעוד מבצעי מד"א

עוד סיפרו השניים: "התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש. במקביל, צוותי מד"א נוספים טיפלו ופינו את הנפגעים הנוספים בתאונה - שני פצועים במצב בינוני עם חבלות בבטן ובגפיים, ושני פצועים במצב קל".



