מחר בבוקר: טקס הפרידה הרשמי מהמוזיקאי מתי כספי ז"ל

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מתי כספי

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מתי כספי צילום: מתי כספי (צילם: יח''צ, עומר מסינגר)

ישראל נפרדת מהגאון המוזיקלי שהלך לעולמו בגיל 76 לאחר מאבק במחלת הסרטן. ארונו של חתן פרס אקו"ם יוצב מחר במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב, שם יתקיים טקס פרידה בהשתתפות אמנים רבים כמו ריקי גל, שלמה גרוניך ועוד

עולם התרבות הישראלי מרכין ראש עם לכתו של מתי כספי, אחד מעמודי התווך של המוזיקה העברית, שנפטר היום (ראשון) לאחר מאבק במחלת הסרטן והוא בן 76.

כספי, חתן פרס אקו"ם לשנת 2010, הותיר אחריו מורשת מוזיקלית אדירה הכוללת למעלה מאלף שירים, מהם קלאסיקות שעיצבו את פסקול חייה של המדינה לאורך עשורים.

כספי לא היה רק זמר מבצע, אלא רב-אמן מוזיקלי בכל רמ"ח איבריו: מלחין, מעבד, מתזמר, מפיק ומולטי-אינסטרומנטליסט מחונן. יצירתו נודעה במורכבותה ובתחכומה, במיוחד במהלכים ההרמוניים הייחודיים שהפכו לסימן ההיכר שלו. למרות המורכבות המוזיקלית, השכיל כספי ליצור שירים שדבקו במתכונת הפופולרית של הזמר העברי והפכו ללהיטי ענק. לצד גאוניותו המקצועית, הוא נצרב בזיכרון הקולקטיבי בזכות ההומור המושחז והיבש שלו, שהוגש תמיד במבט חתום ("פוקר פייס") שהפך לאייקוני.

טקס הפרידה הרשמי מהיוצר יתקיים מחר, יום שני, ח' בשבט תשפ"ו (9.2.26), ברחבת המשכן לאמנויות הבמה בתל אביב (האופרה הישראלית והתיאטרון הקאמרי). ארונו של כספי יוצב ברחבה כדי לאפשר לציבור הרחב ולאמנים שגדלו על ברכיו לחלוק לו כבוד אחרון.

לוח הזמנים לטקס: בין השעות 10:30–11:30 יוכל הקהל לעבור על פני הארון. בשעה 11:30 יחל אירוע הפרידה הרשמי במעמד ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, ובהנחיית נעם סמל. בתוכנית האמנותית ייקחו חלק שותפיו הקרובים לדרך: ריקי גל, שלמה גרוניך, גיל שוחט, דני רובס, עדי כהן, דודי זבה וסולני האופרה הישראלית.

לכתו של מתי כספי הוא סיומו של עידן במוזיקה הישראלית, אך המלודיות הגאוניות והעיבודים האלמותיים שהשאיר אחריו ימשיכו להדהד כאן לנצח. יהי זכרו ברוך.