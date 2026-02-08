דגן מברך על החלטת הקבינט: "ה'מט' יהיה ריבונות מלאה"

ראש מועצת שומרון בירך על החלטות הקבינט למען ההתיישבות, כשלדבריו מדובר ב"'שח' לאפלייה ולגזענות כלפי יהודים בארץ התנ"ך. ה'מט' יהיה ריבונות מלאה על כל הישובים והמרחבים"

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיב כעת (ראשון) להחלטות הקבינט המדיני-ביטחוני על המציאות המשפטית והאזרחית ביהודה ושומרון - בראשם ביטול החוק האוסר על יהודים לרכוש קרקעות באופן חופשי. בדבריו בירך על אישור ההחלטות, וקרא להמשיך ולפעול למען ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון.

"ההחלטה היא 'שח' לאפלייה ולגזענות כלפי יהודים בארץ התנ"ך" אמר דגן. "אין עם עם קשר למולדתו ולארץ ישראל, ובפרט ליהודה ושומרון לב המולדת. ה 'מט' יהיה ריבונות מלאה על כל הישובים והמרחבים".

לדבריו, "זו החלטה שמתקנת עוול של עשרות שנים. היום מדינת ישראל אומרת בקול ברור שתושבי יהודה ושומרון אינם אזרחים סוג ב'. הסרת החסמים, ביטול החקיקה הירדנית המפלה והחזרת השוויון האזרחי הם צעד ציוני, מוסרי וביטחוני מהמעלה הראשונה. זה חיזוק אדיר להתיישבות, לאחיזה בקרקע ולעתיד מדינת ישראל. אני מודה לשר בצלאל סמוטריץ' וקורא להמשיך עד להחלת ריבונות מלאה ביהודה ושומרון".