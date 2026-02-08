המומחה מסביר: זו הסכנה שקיימת בנוטרילון שעבר ריקול

בעקבות הריקול השלישי והמורחב של תחליפי החלב הפופולריים, ד"ר איתי גל מסביר מה עומד מאחורי הבהלה: "רעלן שמשנה את מערכת העיכול"

הריקול המורחב של מוצרי "נוטרילון" ממשיך לעורר דאגה רבה בקרב הורים, ומומחי רפואה מנסים לעשות סדר בסיכונים הבריאותיים. ד''ר איתי גל (מעריב) שוחח הבוקר עם ענת דוידוב ברדיו 103fm והסביר את הרקע המדעי להחלטה הדרמטית של משרד הבריאות וחברת "טבע".

לדברי ד"ר גל, הכל החל בבדיקות איכות בחו"ל. "לאחרונה בבדיקות השגרתיות של חברת 'נוטרישה', שמייצרת את הנוטרילונים, נמצאה עדות לרעלן שמיוצר על ידי חיידק שנמצא גם בהרעלות מזון, וזה הקפיץ את הנורה האדומה", הסביר.

בתשובה לשאלתה של דוידוב על השפעת החיידק על גוף התינוק, פירט ד"ר גל את הסכנות הטמונות בו: "החיידק הזה משחרר את הרעלן שגורם לשינוי במערכת העיכול". שינוי זה מתבטא לרוב בתסמינים המוכרים של הרעלת מזון, הכוללים הקאות חריפות, שלשולים וחולשה כללית.

כזכור, מדובר כבר בריקול שלישי לסדרת המוצרים, כאשר הפעם משרד הבריאות החליט על צעד של "זהירות מונעת" והרחיב את איסוף האצוות לכלל המוצרים המכילים את חומצת השומן הבעייתית. ההורים נקראים לשים לב היטב למספרי האצוות שפורסמו, ובמקרה של חשש בריאותי – לפנות מיידית לייעוץ רפואי.