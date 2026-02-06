משרד הבריאות מזהיר: הריקול על נוטרילון מתרחב

משרד הבריאות וחברת "טבע" הודיעו על הרחבת איסוף המוצרים (Recall) של נוטרילון שלב 1 ונוטרילון AR, בשל חריגה ברמות רעלן הצרוליד שעלול לגרום להקאות ושלשולים. הציבור מתבקש לבדוק את האצוות שברשותו

משרד הבריאות הודיע הבוקר (שישי) על הרחבה משמעותית של ההחזרה היזומה (Recall) למוצרי תחליף החלב "נוטרילון". ההחלטה התקבלה בתיאום עם היבואן "טבע ישראל בע”מ" ולאחר עדכון מהיצרן באירופה, ומחליפה את ההודעה הקודמת שפורסמה בסוף חודש ינואר.

הסיבה לריקול היא שימוש בחומצת שומן מסוג ARA שסופקה על ידי ספק חיצוני, שזוהתה כמקור אפשרי לחריגה ברמות רעלן הצרוליד (Cereulide). רעלן זה עלול לגרום במקרים מסוימים לבחילות, הקאות, כאבי בטן, שלשולים וחולשה – תסמינים המשפיעים ביתר שאת על תינוקות.

האצוות המופיעות בריקול המורחב:

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים הבאים ולבדוק את תאריכי התוקף והאצוות על גבי האריזות:

נוטרילון שלב 1 (400 ו-800 גרם):

800 גרם: תאריכי תוקף 06/08/2026, 03/09/2026, 26/09/2026, 11/11/2026, 29/11/2026, 01/12/2026, 03/03/2027, 02/04/2027, 07/01/2027.

400 גרם: תאריכי תוקף 03/02/2027, 19/05/2027, 26/09/2026, 01/12/2026.

נוטרילון AR (400 ו-900 גרם):

400 גרם: תאריכי תוקף 07/07/2026, 02/09/2026, 07/11/2026, 01/12/2026.

900 גרם: תאריכי תוקף 02/09/2026, 07/11/2026, 27/02/2027, 01/12/2026.

משרד הבריאות מבהיר כי במוצרי נוטרילון אחרים המשווקים בישראל לא נעשה שימוש בחומצת השומן מהספק האמור. יחד עם זאת, הוחלט להרחיב את האיסוף לכלל האצוות הרלוונטיות מטעמי זהירות מונעת.

מה לעשות במקרה של חשש?

במשרד הבריאות מדגישים כי במקרה של הופעת תסמינים או חשש לפגיעה בריאותית אצל התינוק, יש לפנות לייעוץ רפואי באופן מיידי. בשעות הקרובות צפויה להתפרסם הודעה דומה גם לגבי אצוות ששווקו ברשות הפלסטינית, ומי שצורך מוצרים שמקורם משם מתבקש לעקוב אחר הפרסומים.