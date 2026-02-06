מכה לנתניהו: זה המורד שעשוי להפיל את הממשלה

הפרשנית סימה קדמון משרטטת את מפת המנדטים הדרמטית סביב חוק הגיוס. נכון לעכשיו הרוב עומד על 61 בלבד, כאשר "מוקש" נוסף בדמותו של אבי מעוז עשוי לחרוץ את גורל הממשלה

הקרב על חוק הגיוס מגיע לנקודת רתיחה, ונראה כי עתיד הקואליציה תלוי כעת באצבעו של חבר כנסת בודד. הפרשנית סימה קדמון פרסמה ב"ידיעות אחרונות" ניתוח המציג תמונת מצב שברירית במיוחד עבור ראש הממשלה נתניהו, לפיה מאזן הכוחות הנוכחי עומד על 61 תומכים מול 59 מתנגדים. מדובר ברוב המינימלי האפשרי, שאינו משאיר שום מרווח לטעויות, להיעדרויות או לשינוי של הרגע האחרון.

בתוך הקואליציה מסומנים כעת שבעה חברי כנסת שמתנגדים לחוק במתכונתו הנוכחית. קבוצה זו כוללת שלושה חברי כנסת מאגודת ישראל, אליהם מצטרפים ח"כ יולי אדלשטיין מהליכוד שדורש הסכמה רחבה, ח"כ שרן השכל מהימין הממלכתי, וחברי הכנסת משה סופר ודן אילוז. כל אחד מהם מחזיק בהסתייגויות משמעותיות מהמתווה המוצע, בין אם מסיבות דתיות-עקרוניות ובין אם מסיבות של שוויון בנטל.

מלבד שבעת המתנגדים הללו, קדמון מסמנת "מוקש" נוסף שעשוי להוביל לקריסת המהלך כולו: יו"ר נעם, סגן השר אבי מעוז. במידה ומעוז יחליט להצביע נגד או אפילו להימנע מההצבעה, הקואליציה תאבד את הרוב הדרוש והחוק ייפול. המשמעות הפוליטית היא קריטית, שכן מספיק שחבר כנסת אחד נוסף מהקואליציה יחליט להצטרף למתנגדים כדי שהסאגה תסתיים במפלה שתזעזע את יציבות הממשלה.