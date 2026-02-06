ברקע ההיערכות לתקיפה של ארה"ב באיראן במקביל למאמצים הדיפלומטיים בעומאן, ממשלו של דונלד טראמפ פתח במהלך דרמטי שעשוי לשנות את פני המזרח התיכון

במקביל למאמצים הדיפלומטיים בעומאן, ממשל טראמפ נערך לתרחיש של נפילת המשטר בטהראן. על פי דיווחים בארה"ב, ג'ארד קושנר פועל לגיבוש קבוצת אנשי עסקים ומנהיגים איראנים-אמריקאים שישמשו כ"ממשלת מעבר" ביום שאחרי חמינאי.

כבר בסוף השבוע הקרוב עשויה להתקיים פגישה דרמטית של ראשי האופוזיציה האיראנית בפאלם ביץ', סמוך לאחוזת מאר-א-לאגו. המטרה היא לייצר תשתית שלטונית מוכנה שתמנע כאוס ותוביל את איראן לעידן חדש.

בתוך כך, בבית הלבן מבהירים כי הדרישה מטראמפ היא חד משמעית: "אפס יכולת גרעינית". מזכיר המדינה מרקו רוביו הוסיף כי כל הסכם יחייב גם את הגבלת טווח הטילים והפסקת מימון הטרור האזורי. בזמן שהשיחות נמשכות, טראמפ שיגר מסר של תקווה למפגינים באיראן כשהצהיר: "העזרה בדרך".