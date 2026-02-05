אחרי סאגת פרישת האמריקאים מהמו"מ - וחזרתה לאחר מכן למסלול הדיפלומטי, בבית הלבן מבהירים כי הנשיא האמריקני עדיין מעוניין בעסקה אך לא יהסס לבחון אופציות אחרות. כל הפרטים

בוושינגטון מגבירים את הלחץ על הרפובליקה האסלאמית: דוברת הבית הלבן הבהירה היום (חמישי) כי הנשיא טראמפ נחוש להגיע להסדר חדש מול איראן, אך באותה נשימה שיגרה אזהרה ברורה למנהיגים בטהרן. כך מדווחים הערב בחדשות 12.

לדבריה, בעוד שהנשיא מעדיף פתרון דיפלומטי, "מונחות על שולחנו אופציות אחרות" – רמז עבה לצעדים כלכליים וצבאיים שעלולים להינקט אם המשא ומתן ייקלע למבוי סתום.

הקו המנחה של הממשל הנוכחי אינו מסתפק רק ב"ריסון" או "פיקוח". הדוברת הדגישה כי המטרה הסופית של ארה"ב היא להבטיח "אפס יכולת גרעינית" באיראן.

הצהרה זו מסמנת הקשחה משמעותית של העמדה האמריקנית, שכן היא שוללת כל אפשרות להמשך העשרת אורניום או החזקת תשתיות גרעיניות שעלולות לשמש למטרות צבאיות בעתיד.