דיווח: איראן פרסה טיל חדש; יגיע לישראל תוך 12 דקות

סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" חושפת כי הטיל החדש, שמגיע למהירות של פי 16 ממהירות הקול מחוץ לאטמוספירה, נפרס בערים תת-קרקעיות. המשמעות: זמן הגעה לישראל של כ-12 דקות בלבד

בזמן שהמתיחות האזורית בשיאה, איראן מבצעת צעד נוסף להפגנת כוח צבאי: סוכנות הידיעות האיראנית "פארס", המזוהה עם משטר האייתוללות, דיווחה היום (חמישי) כי "חורמשהר-4", אחד הטילים החזקים והמתקדמים ביותר בארסנל של טהרן, נפרס לראשונה בתוך "ערי הטילים" התת-קרקעיות של משמרות המהפכה.

על פי הדיווח, פריסת הטיל בבונקרים התת-קרקעיים המבוצרים "משפרת משמעותית את יכולות הלחימה לרמה חסרת תקדים". המעבר לאחסון ושיגור מתחת לפני הקרקע נועד להקשות על יכולות המודיעין והתקיפה של האויב, ולספק ליכולות הטילים של איראן שרידות גבוהה יותר במקרה של עימות ישיר.

מהירות של 16 מאך וזמן הגעה מקוצר

הנתונים הטכניים שפורסמו בדיווח האיראני מעוררים דאגה במערכות הביטחון במערב. לפי הפרסום, הטיל החדש מסוגל להגיע למהירות שיא של כ-16 מאך (פי 16 ממהירות הקול) בעת תעופתו מחוץ לאטמוספירה, ומהירות של 8 מאך בתוך האטמוספירה.

המהירות העצומה הזו צפויה לצמצם את זמן הגעת הטיל מרגע השיגור בתוך איראן ועד לפגיעה ביעד לכ-10 עד 12 דקות בלבד. מהירות כזו מקצרת משמעותית את זמן ההתרעה והתגובה של מערכות ההגנה האווירית, ומציבה אתגר מורכב יותר למערכות היירוט.

"חורמשהר-4": האיום המדויק

דגם ה"חורמשהר-4", המכונה גם "ח'ייבר", נחשב לדור מתקדם של טילים בליסטיים ארוכי טווח. הוא מצויד בראש קרב כבד וביכולות דיוק משופרות לעומת דגמים קודמים. הפריסה הנוכחית בערים התת-קרקעיות היא מסר ישיר של טהרן לישראל ולארה"ב על מוכנותה לתרחישים של הסלמה.

במערכת הביטחון הישראלית ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות בתוכנית הטילים האיראנית, שמהווה לצד תוכנית הגרעין את האיום המרכזי על יציבות האזור.