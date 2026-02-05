דדי שמחי: לא ארוץ בליכוד, אך שוקל כניסה לפוליטיקה

תת אלוף במילואים ונציב כבאות והצלה לשעבר, דדי שמחי, התייחס לאפשרות כניסתו לחיים הפוליטיים ולסוגיית תקיפה אפשרית באיראן, בריאיון שיתפרסם מחר (שישי) לדוד בן בסט בתוכנית "הנבחרים" ברדיוס 100FM.

לשאלה האם בכוונתו להצטרף לליכוד השיב שמחי: "לא. אני חושב שלא. אני חושב שאני מרגיש שיש פה איזו הזדמנות לנסות לעשות שינוי. אני מתכוון למצות את ההזדמנות הזאת אם אני אחליט שכן". עוד אמר כי הפרסומים המייחסים לו תיאום עם ראש הממשלה או שיוך פוליטי מסוים אינם רלוונטיים: "שייכו אותי, וכבר אמרו שאני מתואם עם ראש הממשלה. גם אם תוקם מסגרת חדשה, היא מתואמת. אז הכל לא רלוונטי, זה הכל סיפורים".

בהמשך הריאיון נשאל שמחי על האפשרות שישראל תפעל צבאית נגד איראן אם ארצות הברית לא תעשה זאת. לדבריו, מדובר ב"הזדמנות היסטורית למדינת ישראל להשפיע על עתידה לחמישים ושישים שנים קדימה", והוסיף כי בהנחה שהאמריקאים יודיעו באופן ברור וסופי שלא יתקפו, "אני חושב שישראל צריכה לעשות מהלכים".

עם זאת הדגיש כי יש לכבד את נשיא ארצות הברית. "אנחנו צריכים לכבד את הנשיא האמריקאי, אבל בוא נאמר שלא אומרים לנו don't, אלא בקריצת עין או בהעלמת עין, אני חושב שישראל צריכה לתקוף", אמר, והוסיף כי לשיטתו מדובר בהזדמנות "לעצב את העתיד של הבנים, הבנות והנכדים והנכדות קדימה".

הריאיון המלא יתפרסם מחר בתוכנית "הנבחרים" ברדיוס 100FM.