בנו של הפוסק הספרדי נחקר בפרשת השחיתות

פרשת השחיתות בעיריית אשקלון מסתעפת: בנו של פוסק ספרדי מפורסם נחקר בחשד שלקח הלוואה על סך מאות אלפי שקלים ולא החזיר אותה

פרשת השחיתות בדרום מסתעפת: אליהו ברדה, בנו של הפוסק הספרדי הרב יצחק ברדה ומי ששימש כעוזרו הקרוב של ראש עיריית אשקלון תומר גלאם, נחקר היום (חמישי) פעם נוספת במשרדי להב 433. כך פרסמה לראשונה כתבת הפלילים לי עייש ב-i24NEWS.

במוקד החקירה נגד ברדה עומדת הלוואה בסך מאות אלפי שקלים שניתנה למערכת הבחירות של שנת 2018. על פי החשד, מדובר בכספים שלא הוחזרו עד היום, דבר המעלה סימני שאלה כבדים בנוגע למקור הכסף ולייעודו.

חשד: טובות הנאה תמורת מימון בחירות

הפרשה, שבמסגרתה נחקר בעבר גם ראש העיר תומר גלאם, עוסקת בחשדות חמורים סביב מימון קמפיין הבחירות לפני כשמונה שנים. לפי החשד הנבדק במשטרה, מאחורי ההלוואה המדוברת עמדו אנשי עסקים שונים.

בלהב 433 בודקים האם אותם אנשי עסקים העבירו את הסכומים הגבוהים בתמורה להבטחות לקידום אישי, טובות הנאה או עדיפות בעניינים הקשורים לעיריית אשקלון, לכאורה. אליהו ברדה, שנחשב לדמות מקשרת ומשמעותית בשל קרבתו לראש העיר וייחוסו המשפחתי, נמצא בלב הבדיקה המנסה להתחקות אחר מסלול הכסף.

בשלב זה החקירה נמשכת, וטרם התקבלה החלטה רשמית בנוגע להגשת כתבי אישום בפרשה המטלטלת את העיר אשקלון.