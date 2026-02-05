יו"ר סיעת כחול לבן, בני גנץ, שיגר תגובה חריפה לדבריו של נתניהו בוועדת החוץ והביטחון. בפוסט נוקב האשים גנץ את נתניהו בהססנות, בבחירה במדיניות "הכלה" מול חמאס ובהעדפת הישרדותו הפוליטית על פני ביטחון המדינה

גנץ תוקף את ראש הממשלה נתניהו על דבריו בוועדת החוץ והביטחון היום (חמישי) וטוען כי הוא זה שהוביל את המדיניות של ישראל - שגרמה להסלמה במצב הביטחוני.

גנץ הטיח בראש הממשלה נתניהו האשמות קשות על התנהלותו בעבר ובהווה: "כשאני הצגתי ב-2014 את כיבוש עזה - הדלפת את המצגת כדי להפחיד את הציבור", כתב גנץ, והוסיף כי נתניהו "פחד" כאשר הוצע לו לתפוס את פרוזדור נצרים. לדברי גנץ, נתניהו בחר במודע במדיניות של בידול והסדרה מול חמאס, מתוך שאיפה להשאיר את הארגון "מורתע ומוחלש" במקום לפעול להחלפתו.

בהמשך דבריו, התייחס גנץ גם למציאות הפוליטית הפנימית וטען כי נתניהו התעלם מאזהרות אויבינו שזיהו חולשה בישראל, ולא בלם את שר המשפטים יריב לוין ואת "הקיצוניים" בממשלתו.

בסיום דבריו, קרא גנץ לנתניהו להפסיק את מה שכינה "מופעים מגוחכים" בוועדת החוץ והביטחון, ולעבור למעשים: "רוצה לפתוח את הפרוטוקולים? בבקשה. תקים ועדת חקירה ממלכתית. ביטחון המדינה אינו הפקר". דבריו של גנץ מגיעים על רקע המתיחות הגוברת בקואליציה וחילופי ההאשמות בנוגע לאחריות למחדלי השבעה באוקטובר.

נזכיר כי בדיון היום אחת הטענות המהדהדות ביותר שהעלה נתניהו נוגעת להתנהלות בשעות המוקדמות של בוקר השבעה באוקטובר. נתניהו טען כי ראש השב"כ הקודם, רונן בר, זייף לכאורה את סיכום הישיבה שנערכה באותו לילה, והוסיף בדיעבד סעיף לפיו התבקש לעדכן את ראש הממשלה. לטענת נתניהו, מסמך העדכון הגיע למזכיר הצבאי רק בשעה 09:47 – הרבה אחרי תחילת הטבח – ולא כלל שום אזכור לסוגיית העדכון המוקדם.