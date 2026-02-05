נתניהו בדיון חסוי: השב"כ זייף מסמך על ה-7 באוקטובר

בדיון חסוי סוער ומתוח שנערך היום (חמישי) בוועדת חוץ וביטחון, הציג ראש הממשלה בנימין נתניהו "קלסרי הגנה" – אותם מסמכים שהוגשו לטענתו למבקר המדינה – ופתח חזית ישירה מול צמרת הביטחון בעבר. הדיון, שהפך במהרה לעימות חזיתי עם חברי האופוזיציה, סיפק הצצה נדירה לעמדת נתניהו על שרשרת המחדלים שהובילה ל-7 באוקטובר.

"זיוף בדיעבד": ההאשמה נגד ראש השב"כ

אחת הטענות המהדהדות ביותר שהעלה נתניהו נוגעת להתנהלות בשעות המוקדמות של בוקר השבעה באוקטובר. נתניהו טען כי ראש השב"כ הקודם, רונן בר, זייף לכאורה את סיכום הישיבה שנערכה באותו לילה, והוסיף בדיעבד סעיף לפיו התבקש לעדכן את ראש הממשלה. לטענת נתניהו, מסמך העדכון הגיע למזכיר הצבאי רק בשעה 09:47 – הרבה אחרי תחילת הטבח – ולא כלל שום אזכור לסוגיית העדכון המוקדם.

הקלסרים נפתחים: מי התנגד לכיבוש עזה?

נתניהו הגיע לדיון מצויד בפרוטוקולים מ-2014, וטען כי לאורך שנים הוא זה שדרש לבצע סיכולים ממוקדים בראשי חמאס, בעוד שראשי מערכת הביטחון היו אלו שסיכלו זאת.

"בדיונים על כיבוש עזה, עמדת כולם הייתה שלא לכבוש", אמר נתניהו וציטט מהקבינט: "בנט התנגד נחרצות בצוק איתן, וליברמן אמר שאין אף אדם בישראל שרוצה לחזור לממשל צבאי בעזה".

ראש הממשלה הוסיף כי תוכנית חמאס נולדה כבר שלושה חודשים אחרי מבצע "שומר חומות", וכי צה"ל הכיר את תוכנית "חומות יריחו" אך לא העביר לו שום מידע עליה. לדבריו, חמאס תכנן לתקוף כבר ב-2022, בתקופת ממשלת בנט-לפיד, מה שמוכיח כי אין קשר בין המתקפה לרפורמה המשפטית.

"הרפורמה דווקא ריסנה את חמאס"

בניגוד להערכות המודיעין שפורסמו בעבר, נתניהו טען בדיון החסוי כי הרפורמה המשפטית לא הייתה זרז למתקפה, אלא להיפך: "המודיעין מראה שהרפורמה גרמה לריסון כוחו של חמאס כי ישראל נתפסה כבלתי צפויה", טען. לדבריו, חמאס פשט ב-7 באוקטובר בגלל "סיבה אחרת סודית".

יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, חיזק את דבריו וחשף כי חודשיים וחצי לפני הטבח, בדיון עם הרמטכ"ל ורח"ט מחקר, נאמר לו מפורשות כי "מעזה אין מה לדאוג" וכי המיקוד הוא בזירה הצפונית ובאיראן בלבד.

בדרך לחשיפת הפרוטוקולים?

במהלך הדיון, חברי הכנסת טלי גוטליב ואוהד טל קראו לראש הממשלה "להלבין" את הפרוטוקולים ולאפשר לציבור לעיין בהם כדי לחשוף את האמת על דיוני הקבינט לאורך השנים. נתניהו השיב על כך: "אני שוקל לעשות את זה".