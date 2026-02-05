נכנעים? האיראניים מתקפלים לקראת המו"מ עם ארצות הברית

על פי שורה של גורמים איראניים בכירים, לקראת המשא ומתן בין המשטר לבין ארצות הברית, המשטר האיראני העביר לאמריקאים התחייבות לנהל משא ומתן על רחב, כולל בנוגע לתוכנית הטילים ומימון שלוחי הטרור האזוריים.

על פי הדיווח, שפורסם לפני זמן קצר ברשתות אמריקאיות, גורמים איראניים בכירים מסרו לעיתונות כי גורמי מפתח במשטר העבירו התחייבויות לארצות הברית, כי למרות שהם "מצפים" שהמשא ומתן יהיה בעל דגש גרעיני, הם מוכנים "לעסוק" גם בנושאי פרויקט הטילים הבליסטיים ומימון ארגוני הטרור האזוריים.

ההתקפלות האיראנית מגיעה לאחר שאמש התפתחה התנגשות פומבית בין שני הצדדים, כאשר בארצות הברית הודיעו כי יעמדו על הדרישה לקיים משא ומתן "בנושא כל עמדות הליבה שבמחלוקת". מזכיר המדינה רוביו הדגיש כי "כל משא ומתן חייב לעסוק בטילים בליסטיים" ועוד מספר נושאים נוספים.

כעת נראה כי לאחר מספר ניסיונות 'לעשות שרירים' האיראניים מבינים כי ידרשו לעסוק בנושאים אלה, אך כעת ידרשו האמריקאים לעמוד על קווים אדומים במשא ומתן.