ארבע שנים אחרי הפיגוע: מאסר עולם לאחד מרוצחי יהודה דימנטמן

בית הדין הצבאי גזר מאסר עולם ופיצוי של 2.3 מיליון ₪ על אחד המחבלים שרצח את יהודה דימנטמן הי"ד לפני ארבע שנים סמוך לישוב חומש

ארבע שנים לאחר הפיגוע בו נרצח יהודה דימנטמן הי"ד סמוך לישוב חומש, גזר היום (חמישי) בית הדין הצבאי מאסר עולם על אחד המחבלים שהשתתפו בפיגוע, בנוסף, ישלם המחבל פיצוי לאלמנתו של יהודה בסך 2.2 מיליון ₪ ו 130,000 פיצוים לחבריו של יהודה שנסעו עימו ברכב.

בפיגוע המחבל וחבריו ארבו לרכב בו נסע דימנטמן עם חבריו לישיבת חומש וירו בהם מטווח אפס. יהודה נרצח במקום וחבריו נפצעו. מכתב האישום שהוגש נגד המחבלים עולה כי המחבלים תכננו לחטוף את הגופה ולטמון אותה בשביל סמוך לכפר בורקא. את משפחתו של דימנטמן מלווה עו"ד חיים בלייכר, מנהל מחלקת נפגעי איבה של ארגון חוננו.

בגזר הדין כתב השופט: "ליבי יוצא אל משפחתו של יהודה ז"ל, אל הוריו, אל אלמנתו אתיה ואל בנו, דוד הקטן, שלא זכה לקרוא לו "אבא", ולא ייהנה עוד מחיבוקו החם, משמחתו ומנדיבות ליבו. חייו של יהודה קופדו בפיגוע הרצחני שביצעו הנאשם ושותפיו והוא הותיר אחריו משפחה מסורה, חמה ואוהבת, שהכאב העמוק והגעגוע אליו יישארו מנת חלקה לכל שארית חייה".

עו"ד חיים בלייכר מסר: "פסק הדין שניתן היום צעד חשוב בעניין של הרמת גובה הפיצויים לנפגעי העבירה בתיקים של מחבלים. אנחנו מצפים שהמדינה תמצא את הדרך לגבות את הכספים האלה מהמחבלים ומהרשות הפלסטינית התומכת ומחנכת לטרור. העונש של מאסר עולם אותו קיבל המחבל כפוף למצב המשפטי היום בבתי המשפט הצבאיים. אנחנו סבורים שיש להחיל גזר דין מוות על כלל המחבלים הרוצחים או כל מי שניסה להביא לרצח יהודים, ואנו מצפים שהפסיקה העתידית בבתי המשפט תשאף לכיוון זה".