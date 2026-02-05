שני ישראלים נעצרו בחשד לריגול עבור איראן

הותר היום (חמישי) לפרסום בחודש האחרון שני אזרחים ישראלים, תושבי אזור ירושלים, בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראנים.

חקירתם בימ״ר ש״י ובשב״כ העלתה כי במהלך החודשים האחרונים הם היו בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצעו משימות ביטחוניות שונות, תוך שהם מבינים כי הם פועלים בהכוונה איראנית. בתוך כך, השניים ניהלו קשר עם אותם גורמים בתמורה לבצע כסף.

הצהרת תובע הוגשה נגד המרגלים

היום עם סיומה של חקירה זו ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשו נגד השניים הצהרות תובע לבית המשפט השלום בירושלים על ידי פרקליטות מחוז ירושלים.

מקרה זה מצטרף לשורת מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור עויינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ואזרחיה.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. פעולות אלו מהוות עבירה חמורה על החוק ומסכנות את ביטחון המדינה"