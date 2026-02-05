חוות דעת מומחה שהוגשה היום (חמישי) מטעם שב"כ מצביעה על מגמה מדאיגה בתקופה האחרונה, שלפיה ישראלים פונים ביוזמתם לגורמים איראניים ומציעים לעבוד עבורם בתמורה לגמול כספי.



הממצאים הוצגו במסגרת הליך משפטי, ונוגעים להתרחבות ניסיונות הגיוס וההפעלה מצד איראן נגד ישראל.

על פי חוות הדעת, המשטר האיראני פועל בשנים האחרונות להגברת הפעילות החשאית הישירה נגד ישראל, מגמה שהחריפה מאז אירועי 7 באוקטובר 2023.



עוד צוין כי איראן רואה בישראל את האיום הביטחוני המרכזי על הרפובליקה האיסלאמית, ופועלת להרחבת מאמצי האיסוף והגיוס באמצעות סוכנים.

המומחה ציין כי חלה עלייה במספר הישראלים ותושבי מזרח ירושלים ואזור יהודה ושומרון שגויסו או הופעלו בידי גורמים איראניים, וכי התופעה חוצה מגזרים ואינה מוגבלת לאוכלוסייה מסוימת.



לצד זאת, הדגישו גורמי הביטחון כי לאחרונה מזוהה תופעה נוספת, חריגה בחומרתה, של אזרחים ישראלים הפונים מיוזמתם לאיראנים ומציעים את שירותיהם.





כאמור, רק היום הותר לפרסום כי בחודש האחרון שני אזרחים ישראלים, נוספים תושבי אזור ירושלים, בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראנים.

חקירתם בימ"ר ש"י ובשב"כ העלתה כי במהלך החודשים האחרונים הם היו בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצעו משימות ביטחוניות שונות, תוך שהם מבינים כי הם פועלים בהכוונה איראנית. בתוך כך, השניים ניהלו קשר עם אותם גורמים בתמורה לבצע כסף.