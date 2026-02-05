תבוסה לישראל? זה ההסכם המתבשל בין איראן וארה"ב

לאחר שבועות של מגעים מאחורי הקלעים, גישושים, התנגשויות וכמעט התפרקות של המשא ומתן כולו, בעולם מדווחים כי מתגבשת מסגרת הסכמות בין ארצות הברית ואיראן, שיכולה לא רק לסיים את האפשרות לסכסוך צבאי בעת הנוכחית, אלא אף יוביל להסכם דיפלומטי מקיף בין שני הצדדים.

על פי דיווחים ערביים, לאורך השבועות האחרונים, ובמסע מורכב, נראה כי האיראנים והאמריקאים מתקרבים לנוסחה מוסכמת על שני הצדדים, ופרטיה נחשפים כעת. על פי המסרים שקיבלו בעיתונות הערבים מגורמים "בכירים ביותר" במשטר האייתולות, קיימת מספר הבנות.

על פי הדיווח, ראשית כל, בנושא פרויקט הגרעין, האמריקאים דורשים את העברת כלל האורניום המועשר שמחזיקה המשטר האיראני אל ידי מדינה שלישית, ככל הנראה רוסיה. מעבר לכך, הבית הלבן דורש הגבלה משמעותית על העשרת אורניום חדש, הקפאת כל העשרה בכלל לשלוש שנים, ולאחר מכן, העשרה מוגבלת עד 1.5 אחוזים בלבד.

בקשר לפרויקט הטילים הבליסטיים, נראה כי הדרישות האמריקאיות פחות קונקרטיות בתחום זה, כאשר על פי הדיווח, ארה"ב תדרוש הגבלות על פיתוח הטילים, אך לא פורט איזה, ובנוסף לכך ידרשו "התחייבות לאי שימוש למטרות תקיפה" אך לא ברור כיצד הדבר ייאכף.

ארצות הברית אף דורשת "הקפאה" של המימון האיראני לשלוחי הטרור האזוריים, אך לא ברור לכמה זמן, ובאיזה אופן גם הדבר הזה ייאכף.

לבסוף, הפרט המשמעותי יותר בדיווח הוא שלכל הפחות על פי הדיווחים, מתבשל מאחורי הקלעים הסכם דיפלומטי בין הצדדים, שיחייב את שני הצדדים אל "אי-תוקפנות".