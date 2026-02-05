סופרת הסדרה המקורית, ססילי פון זיגסאר, הכריזה על רומן חדש שיתרחש 20 שנה אחרי עלילות הצעירים המפורסמים של ניו יורק – והוליווד כבר לוטשת עיניים לעיבוד טלוויזיוני

מעריצי הסדרה האהובה של תחילת שנות האלפיים צפויים להתרגש כשהם ישמעו את הבשורה הבאה.

בלייר וולדuרף (מהסדרה "אחת שיודעת") חוזרת - והיא צפויה לככב בספר חדש שייקרא על שמה. הספר החדש, שייקרא בפשטות "בלייר" (Blair), יקפוץ כ-20 שנה קדימה בזמן מאירועי הסדרה המקורית. אנחנו נפגוש את בלייר כשהיא בשנות ה-40 לחייה, מנוסה יותר אך כנראה לא פחות אמביציוזית.

לאחר תקופה של היעדרות מהנוף הניו-יורקי, בלייר חוזרת ל"תפוח הגדול" במטרה אחת ברורה: לטפס חזרה לראש שרשרת המזון החברתית ולהוכיח לדור הצעיר מי באמת מנהלת את העיר.

למרות שפרטי העלילה המלאים נשמרים תחת אבטחה כבדה (כמעט כמו יומן הסודות של גוסיפ גירל), ברור שהספר ינסה לשחזר את הקסם, השנינות והסטייל שהפכו את הסדרה לתופעה עולמית.

הזכויות לספר נרכשו בעסקת ענק על ידי הוצאת Grand Central Publishing, כאשר חברת Alloy Entertainment – שהפיקה את סדרת הטלוויזיה המקורית בכיכובה של לייטון מיסטר – מעורבת עמוק בפרויקט. למרות שכרגע מדובר בבשורה ספרותית בלבד המתוכננת לצאת בקיץ 2027, בתעשיית הבידור כבר לוחשים שהדרך לעיבוד טלוויזיוני קצרה מתמיד.

בעולם שבו נוסטלגיה היא המטבע החזק ביותר, החזרה של בלייר וולדורף היא בדיוק מה שהמעריצים חיכו לו. האם היא עדיין אותה דמות קטלנית וחדה? כנראה שנצטרך להמתין בסבלנות.