25 שנה חלפו משנת 2000 אך נראה שבתרבות הפופולרית יש עדיין געגועים רבים לתקופה הזאת. סרטים ושירים שאפיינו אותה חוזרים בגרסאות חדשות ובצורות שונות, למשל סרטי "הארי פוטר" שחוזרים למסך בתור סדרת טלוויזיה. כוכבים ושחקנים בולטים מהתקופה שעושים קאמבק למשל רוני סופרסטאר שהשיקה מופע בבארבי, ולינדזי לוהאן שכיכבה ב"שישי הפוך יותר". מה עומד מאחורי גל הנוסטלגיה?

תרבות שנות ה-2000 (העשור הראשון של המאה ה-21) התאפיינה בפריחה טכנולוגית (אינטרנט, סמארטפונים ראשונים), דומיננטיות של סרטים שוברי קופות (הארי פוטר, שר הטבעות, שודדי הקאריביים, אווטאר ועוד), התפתחות תרבות הדיגיטל, מוזיקה מגוונת (פופ, היפ-הופ, רוק), ושינויים חברתיים בהשפעת הגלובליזציה. כל זה קרה לצד אירועים גלובליים משמעותיים כמו פיגועי 11 בספטמבר והתגובה עליהם, שהשפיעו עמוקות על התרבות הפופולרית והשיח הציבורי.

אז מה קרה שדווקא בשנה האחרונה התעורר גל נוסטלגיה שמחדש את כל תרבות הפופ מהעשור הראשון של שנות האלפיים? דניאל אלפנביין, מגיש תוכנית הרדיו "באג אלפיים" ברדיוס, מסביר בפודקאסט התרבות של סרוגים כי מדובר בתהליך טבעי. "בכלל, נוסטלגיה תמיד עושה טוב. זה מחזיר אותך לתחושות, האדם לפי מחקרים מתעצב מוזיקלית ותרבותית בערך עד שנות ה-20 שלו, ברגע שאתה זוכר שירים מאז. כל דבר מזכיר לך תקופה מסויימת".

"המוח שלנו מאוד מעוצב בגיל בוגר יותר, בסוף בגיל 15 אין לך אחריות על הראש כמעט. יש לך הרבה מאוד זמן, כשאת שומעת שיר את שומעת שיר. את נכנסת לזה. גם היום יש אמנים למשל טונה, אני מאוד אוהב ונכנסתי לאלבום ושמעתי אותו הרבה פעמים והוא גם מזכיר לי דברים מהשנים האחרונות אבל אין לי זמן כמו שהיה לי אז", מוסיף אלפנביין כשהוא מדבר על תרבות שמעצבת בגיל ההתבגרות.

על תופעת חזרת האוזניות הישנות שמחוברות בחוט אומר אלפנביין: "זה סטייל, פשוט סטייל. זה הגיע מחו"ל, זה לא המצאה שלנו כל החזרה הזאת לשם. זה חזר ופשוט נהיה טרנדי, זה קצת כזה פריט אופנה".

בפודקאסט גם נזכרנו ודירגנו ביחד עם אלפנביין את 5 תוכנות המסרים המיידות האהובות ביותר. במקום ה-5 myspace, נחשבת לרשת החברתית הראשונה בעולם. במקום ה-4 הצ'אטים של אתרי החדשות והפורטלים הישראלים כמו נענע, תפוז ואתר וואלה. במקום ה-3 תוכנת המסרים האהובה מסנג'ר. במקום ה-2 הפורומים של תפוז, קהילות הדיון הפופולריות ביותר בעשור הראשון של שנות האלפיים. ובמקום הראשון בחרנו את אי סי קיו, תוכנת המסרים המיידית האהובה והאייקונית ביותר, שהיא גם המצאה ישראלית.

בדירוג נוסף שעשינו באולפן בחרנו את 5 השירים האייקונים ביותר מסרטי קולנוע של תחילת שנות האלפיים. במקום ה-5: Leann Rimes – Can't fight the moonlight מהסרט "חופשיות על הבקר". במקום ה-4: Eminem – lose yourself מהסרט "8 מייל". במקום ה-3: Accidentally in Love מהפסקול של "שרק 2". במקום ה-2: Chad Kroeger – Hero ft. Josey Scott מהסרט "ספיידרמן". במקום הראשון –

smash mouth – all star מהסרט הראשון של "שרק".