יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על נועם בתן

לרגל יום הולדתו של נועם בתן - עשרה דברים על הזמר שנבחר לייצג את ישראל באירוויזיון 2026, מהילדות ברעננה ועד השיר החדש שנחשף היום לכבוד יום הולדתו

מכוכב ריאליטי צעיר ועד הבמה הגדולה באירופה - נועם בתן הפך בשנים האחרונות לאחד השמות המסקרנים בפופ הישראלי. רגע לפני שהוא עולה על במת האירוויזיון בווינה, הנה עשר עובדות מעניינות על הזמר והיוצר שחוגג היום יום הולדת.

1. נולד ברעננה למשפחה מצרפת

נועם דנאל בתן נולד ברעננה. הוא גדל במשפחה שעלתה מצרפת, והשילוב בין התרבות הצרפתית לישראלית השפיע גם על המוזיקה שלו.

2. התחיל את הדרך עוד בזמן השירות הצבאי

בתן החל להתעסק במוזיקה ברצינות כבר בתקופת השירות בצה"ל. אז גם החל להעלות חומרים ראשונים ולנסות את מזלו בעולם המוזיקה.

נועם בתן צילום: נועם בתן (צילום: יאיר סיגרון)

3. אביב או אייל

בשנת 2018 השתתף בתוכנית המוזיקלית "אביב או אייל" והגיע עד הגמר - שם סיים במקום השלישי. זו הייתה אחת הפריצות הראשונות שלו לתודעה.

4. האודישן שלא עבר - והקאמבק אחרי עשור

לפני כעשר שנים הגיע בתן לאודישן בתוכנית "הכוכב הבא", כשהיה בן 16-17. בפעם הראשונה הוא לא הצליח לעבור את האודישן, אך במאי התוכנית יואב צפיר האמין בו וביקש לתת לו הזדמנות נוספת - ושלח אותו לאודישן נוסף. גם אז הוא לא הצליח להרים את המסך. כעבור עשור חזר לתוכנית, והפעם גם זכה בה.

4. שורה של סינגלים מצליחים

בשנים שלאחר מכן הוציא מספר סינגלים שצברו הצלחה ברשתות הסטרימינג ובתחנות הרדיו, בהם "אהבות ליום אחד", "בעיר שלי", "כביש מהיר" ו"היום".

נועם בתן צילום: נועם בתן הכוכב הבא (באדיבות קשת 12)

5. השיר שהגיע לגלגלצ

אחד השירים הבולטים של בתן הוא "בובה", שהצליח להיכנס למצעד הרשמי של גלגלצ ואף הגיע בשיאו למקום השלישי.

7. על השיר "מאדם"

אחד השירים המדוברים שלו, "מאדם", נכתב בעקבות מערכת יחסים קצרה אך משמעותית שחווה. לפי ראיונות שנתן, מדובר היה בקשר עם אישה דתייה המבוגרת ממנו, שהשפיעה על תהליך הכתיבה.

8. האודישן בכוכב הבא

בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" ביצע את "מאדאם" באודישן וקיבל 98 אחוזים - אחד הציונים הגבוהים בעונה.

נועם בתן צילום: (צילום: נדב צור)

9. הדרך לאירוויזיון

בגמר התוכנית ביצע את "ניצחת איתי הכול" של עמיר בניון ואת "Dernière danse" של אינדילה - וזכה במקום הראשון. כך קיבל את הכרטיס לייצג את ישראל באירוויזיון 2026 בווינה.

10. השיר לאירוויזיון נחשף ביום הולדתו

היום, ביום הולדתו, נחשף גם השיר שייצג את ישראל בתחרות - "Michelle". השיר משלב עברית, אנגלית וצרפתית ונכתב בין היתר על ידי יובל רפאל.