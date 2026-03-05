פרופ' אלבשן תוקף: "זה להטיל פצצת אטום"

‏פרופ' יובל אלבשן התראיין היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל', ותקף את המהלך של היועמ"שית שקראה לבג"ץ להוציא מו מוחלט על פיטורי בן גביר.

בדבריו כתר אלבשן: "לבקש הדחה של שר בלי כתב אישום זה כבר ללכת עוד שני צעדים מהלכת דרעי-פנחסי, זה להטיל פצצת אטום. להפיל פצצת אטום כשאנחנו במלחמה, כשהקשב כולו הולך לחזיתות מורכבות, זה דבר שלא ייעשה. חשוב להגיד - אולי זה לא ייעשה, אבל זה כבר נעשה בעבר.

הדוגמה הכי מוכרת והכי מפורסמת היא בג"ץ מזרחי, שקרה חמישה ימים אחרי רצח רבין".

עוד הוא הוסיף: "אבל היא לא הכתובת, לי יש כתובת אחת וקוראים לה: בית המשפט העליון. בג"ץ היה אמור להעמיד אותה במקום. גם במקרה הזה, ולצערי יש סיכוי שזה יקרה, אני חושב שיהיה אסור לנתניהו לומר: אני לא מציית לפסק הדין".



