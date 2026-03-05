איראן טוענת: תקפנו את נתב"ג בטיל מתקדם ביותר

משמרות המהפכה האיראניים פרסמו הצהרה בומבסטית, בה טענו כי תקפו את נמל התעופה בן גוריון בטיל מתקדם, שנעשה בו שימוש פעמים מועטות קודם לכן

כוחות המשטר האיראני טוענים כי תקפו את ישראל בטיל מתקדם, ממשפחת טילי "ח'רמשהר", על פי הודעת משמרות המהפכה נעשה שימוש בטיל על מנת לתקוף את נמל התעופה בן גוריון.

מטעם משמרות המהפכה נמסר: "תקפנו את שדה התעופה בן גוריון ואת בסיס חיל האוויר בשדה התעופה בטיל ח'רמשהר 4. הטיל הוא בעל ראש נפץ שמשקלו טון".

משפחת טילי ה-ח'רמשהר, הוא דגם טיל אשר על פי האיראנים הוא מהמתקדמים ביותר שפיתחה, הדגם ח'רמשהר 4 הוא המתקדם אפילו בסדרה זו, כאשר על פי מקורות מערביים הטיל נחשב למתקדם יחסית לטילים איראניים עם מנועים מצומצמים בגודלם שמאפשר את הגדלת המטען ויכולת התמרון.

טיל כזה שוגר בעבר אל עבר ישראל גם במהלך מבצע "עם כלביא" ויורט על ידי מערכת החץ.