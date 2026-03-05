דרמטי: צה"ל בהוראת פינוי לכל רובע הדאחייה בביירות

דובר צה"ל בערבית הוציא הוראת פינוי לכל תושבי רובע הדאחייה בביירות, שמזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה: "הצילו את חייכם והתפנו מבתיכם מיד"

ההודעה המלאה: "הודעה דחופה לתושבי הדאחיה בבירות הצילו את חייכם והתפנו מבתיכם מיד תושבי השכונות ברג׳ אלבראג׳נה ואלחדת׳ - יש לנוע מזרחה לכיוון הר הלבנון על כביש בירות - דמשק".

"תושבי שכונות חארת חריכ ואלשיאח, יש לנוע צפונה לכיוון טריפולי על כביש ביירות-טריפולי וכן מזרחה לכיוון הר הלבנון דרך כביש אלמתן המהיר. שימו לב, חל איסור לנוע דרומה. כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם. נודיע לכם כאשר יהיה בטוח לחזור לבתיכם".



