בלי הפסקה: ארה"ב משמידה את שאריות חיל האוויר האיראני

הכוחות האמריקאים ממשיכים במסע ההשמדה נגד כוחות המשטר, והפעם פנו להשמיד את שאריות חיל האוויר האיראני

פיקוד המרכז של ארצות הברית חושף תיעוד נוסף מהמערכה כנגד איראן, ומציג כיצד בשעות האחרונות הושמדו כמעט כל שאריות חיל האוויר של המשטר האיראני בתקיפות עומק כנגד מטובי הקרב האחרונים שנותרו לאייתולות באיראן.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

CENTCOM, פיקוד המרכז האמריקאי המפקד על הפילות כנגד איראן במזרח התיכון, מפרסם תיעוד נוסף מלב הלחימה, והפעם חשף תיעוד של מטוסי קרב וכלים נוספים של צבא ארצות הברית צדים את שאריות מטוסי הקרב של חיל האוויר האיראני.

מטעם הפיקוד נמסר: "יכולותיו של המשטר האיראני וכוחותיו לפגוע בארצות הברית ובעלות בריתה במרחב צונח ומתרסק, בעוד אנחנו רק ממשיכים לצבור כוחות ולהגביר את המאמץ". גם מטעם שר המלחמה, פיט הגסת' נמסרו דברים דומים, שר המלחמה הדהד את מסר הפיקוד ואמר: "הקו שלנו בעליה, בעוד שהם מתרסקים, זה כזה פשוט".

על פי התיעוד, ככל הנראה בוצעו תקיפות ישירות על מספר מטוסי קרב, ביניהם מטוס הקרב הוותיק F-5, מטוס מטען מסוג F-27 ומטוס קרב רוסי מסוג SU-25, בנוסף למטוסי תובלה והובלה סביבם שנראה כי נפגעו גם הם.