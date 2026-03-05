אבסורד: יונה קפח במדריך הישרדות לילדים כשההורים בעבודה

כשהמדינה מכריזה על שגרה בזמן המלחמה מול איראן אבל הגנים ובתי הספר סגורים, יונה קפח מציגה את הפתרון הבלתי אפשרי. סרטון המחאה של הקומיקאית ששורף את הרשת

בעוד פיקוד העורף ומשרדי הממשלה מכריזים על "חזרה לשגרה" ופתיחת המשק, נדמה שמישהו שכח פרט קטן אחד בדרך: הילדים.

הקומיקאית יונה קפח, שידועה ביכולת שלה לגעת בעצבים החשופים של הישראליות, העלתה היום (חמישי) סרטון מחאה קומי שהפך לרגע הקול של אלפי הורים שתקועים בין הפטיש (העבודה) לסדן (היעדר המסגרות).

בסרטון, נראית קפח כשהיא "מתדרכת" את ילדיה הקטנים רגע לפני שהיא ובעלה יוצאים לעבודה – כי הרי "מותר לעבוד", אבל בתי הספר והגנים סגורים. בטון רציני להחריד שמשלב ייאוש וציניות, היא מסבירה לבתה אורי כיצד לתפעל את האירוע.

שיא הסרטון מגיע כשקפח פונה לתינוקת בת ה-4 חודשים, תמר, ומבהירה לה שהגיע הזמן לעצמאות כלכלית ותזונתית: "אמא שאבה לך בקבוק, אם את רעבה – תאכלי. את כבר בת 4 חודשים, צריכה להושיט יד".

העקיצה הסופית מופנית למדיניות שיוצרת מעמדות חדשים בעורף: אלו שחייבים להתייצב במשרד לעומת "בני המזל" שעובדים מהבית. "אם קורה משהו, תבכי חזק שאולי השכנה תשמע, כי היא עובדת מהבית", היא מסכמת.

הסרטון של קפח הצליח לצבור אלפי לייקים ושיתופים תוך זמן קצר, ולא קשה להבין למה. הוא מציף את האבסורד שבו נמצאים הורים עובדים בישראל. איך אפשר לצאת לעבוד כשאין מי שישמור על הילדים?

יונה קפח שוב מוכיחה שהומור הוא הדרך הטובה ביותר להגיד למקבלי ההחלטות: "חברים, זה פשוט לא עובד ככה".