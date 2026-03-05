תיעוד

בתקיפה מהים: צה"ל חיסל מפקד בכיר בחמאס בטריפולי שבלבנון

חיל הים תוקף בעומק לבנון ומיירט איומים אוויריים. בתקיפה רחבה חיסל צה"ל את וסים עטאללה עלי, מפקד בכיר בחמאס. הוא עסק בקידום מתווי טרור על מנת לפגוע באזרחי ישראל ובצה"ל. כל הפרטים