בתקיפה מהים: צה"ל חיסל מפקד בכיר בחמאס בטריפולי שבלבנון

חיל הים תוקף בעומק לבנון ומיירט איומים אוויריים. בתקיפה רחבה חיסל צה"ל את וסים עטאללה עלי, מפקד בכיר בחמאס. הוא עסק בקידום מתווי טרור על מנת לפגוע באזרחי ישראל ובצה"ל. כל הפרטים

ט"ז אדר התשפ"ו
חיסול מפקד חמאס בלבנון צילום: דובר צה"ל

המערכה בצפון נמשכת: הבוקר (חמישי), בתקיפה במרחב טריפולי חיל הים תקף וחיסל את המחבל וסים עטאללה עלי, מפקד בארגון הטרור חמאס ואחראי ההכשרות והאימונים במחלקה הצבאית של ארגון הטרור חמאס בלבנון, בתקיפה הראשונה במרחב טריפולי מתחילת מבצע "שאגת הארי".

המחבל עסק בקידום מתווי טרור על מנת לפגוע באזרחי מדינת ישראל, בכוחות צה"ל ופעילותו היוותה איום על ישראל ואזרחיה.

דובר צה"ל

חיל הים מתחילת מבצע "שאגת הארי" תקף באופן עצים תשתיות ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון ומגלה ומיירט באמצעות ספינות הטילים איומים אוויריים לעבר שטח מדינת ישראל בכל יום.

דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה, לפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

דובר צה"ל


