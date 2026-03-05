בתקיפה מהים: צה"ל חיסל מפקד בכיר בחמאס בטריפולי שבלבנון

המערכה בצפון נמשכת: הבוקר (חמישי), בתקיפה במרחב טריפולי חיל הים תקף וחיסל את המחבל וסים עטאללה עלי, מפקד בארגון הטרור חמאס ואחראי ההכשרות והאימונים במחלקה הצבאית של ארגון הטרור חמאס בלבנון, בתקיפה הראשונה במרחב טריפולי מתחילת מבצע "שאגת הארי".
המחבל עסק בקידום מתווי טרור על מנת לפגוע באזרחי מדינת ישראל, בכוחות צה"ל ופעילותו היוותה איום על ישראל ואזרחיה.
חיל הים מתחילת מבצע "שאגת הארי" תקף באופן עצים תשתיות ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון ומגלה ומיירט באמצעות ספינות הטילים איומים אוויריים לעבר שטח מדינת ישראל בכל יום.
מדובר צה"ל נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה, לפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.
