משרד החינוך מודיע: כך יתקיימו הלימודים שבוע הבא

אחרי ההקלות בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף, משרד החינוך פרסם את מתווה הלימודים של השבוע הבא

בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולאחר שורת התייעצויות והערכות מצב שקיים משרד החינוך, הוחלט כי ביום ראשון (8.3) תמשיך מערכת החינוך לפעול במתכונת של למידה מרחוק בכלל מוסדות החינוך. ההחלטה נועדה לאפשר יציבות בתחילת השבוע לצד בחינה אחראית ומדודה של ההתפתחויות במצב הביטחוני.

המשך המתווה ליום שני ייקבע בין היתר בהתאם להערכת המצב ולהנחיות פיקוד העורף שיימסרו במוצאי שבת. ככל שיחול שינוי בהנחיות, יבחנו משרד החינוך, פיקוד העורף והרשויות המקומיות מודלים שונים ודיפרנציאליים להפעלה פיזית של מוסדות החינוך, בהתאם למגבלות ולהנחיות שייקבעו. בכל מקרה של פתיחה פיזית תינתן היערכות של לפחות 24 שעות לרשויות המקומיות, לבתי הספר ולהורים.

רשות מקומית שתבקש לבחון פתיחה חריגה של מוסדות החינוך בתחומה תוכל לעשות זאת בתיאום עם פיקוד העורף ומשרד החינוך.

שר החינוך, יואב קיש, מסר: "התפיסה הבסיסית של מערכת החינוך היא שלמידה פיזית של תלמידים עם המורה ולצד חבריהם לספסל הלימודים היא הדרך החינוכית הטובה והנכונה ביותר. לצד זאת, האחריות לביטחונם של תלמידי ישראל וצוותי החינוך מחייבת לפעול בזהירות ובשיקול דעת. לכן הצעדים נבחנים בכובד ראש, בתיאום מלא עם פיקוד העורף ובקשב לרשויות המקומיות ולשטח".

"נמשיך לעדכן תוך כדי תנועה, וככל שהמצב יאפשר ובהתאם להנחיות נפעל לחזרה בטוחה והדרגתית למסגרות החינוך. החוסן שמפגינים התלמידים והמסירות של צוותי החינוך בימים הללו מעוררי הערכה עמוקה, והם מקרינים על החוסן של החברה הישראלית כולה".

"משרד החינוך יעדכן את הציבור בכל שינוי במתווה הפעילות בהתאם להערכת המצב ולהנחיות פיקוד העורף", לשון ההודעה.