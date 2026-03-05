נשיא אזרבייג'ן מאיים: "הנחינו להכין תגובה לאיראן"

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב תקף בחריפות את המתקפה האיראנית לעבר שדה התעופה בארצו ואמר כי הורה לצבא להכין תגובה: "לא נקבל את מתקפת הטרור והאגרסיביות הנפשעת הזו"

שעות אחרי התקיפות האיראניות שכוונו לעבר שדה התעופה בדרום המדינה, נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב תקף בחריפות את טהרן והודיע הערב (חמישי) כי הורה לצבא להכין תגובה שתצא לפועל בקרוב.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות אלייב סיפר כי סגן שר החוץ האיראני התקשר אליו הבוקר וביקש את עזרת אזרבייג'ן בפינוי אנשי שגרירות איראן שנותרו בלבנון. "קיבלתי תדרוך והנחתי מיד לספק סיוע, ולשלוח מטוס. הם אפילו הציעו לכסות את העלויות, אבל אני סירבתי. אם לא נעזור בזמנים קשים, מתי נעזור?" אמר. "ולמרות זאת, הם הגיבו בתקיפה על נחצ'יבאן, בצורה כה נתעבת וחסרת כבוד".

"הכתם הזה אף פעם לא יימחק מהרקורד המביש והמכוער שלהם" הבהיר אילייב. "אנחנו לא נקבל את מתקפת הטרור והאגרסיביות הנפשעת הזו כלפי אזרבייג'ן. "הנחינו את כוחותינו הצבאיים להכין וליישם צעדים מתאימים לתגובה".