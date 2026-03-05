דיווח: כוח רדואן של חיזבאללה נפרס מחדש בדרום לבנון

לפי מקורות בלבנון שצוטטו היום (חמישי) בסוכנות רויטרס, לוחמי כוח רדואן נשלחו לאזור הגבול כדי לבלום התקדמות טנקים ישראליים, לאחר שבמלחמה הקודמת נסוגו מהמרחב שבין נהר הליטני לגבול ישראל.

שלושה מקורות לבנוניים המעורים בפרטים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארגון חיזבאללה הציב לוחמי עילית בדרום לבנון כדי להתעמת עם כוחות צה"ל. לפי הדיווח, מדובר בלוחמי כוח רדואן שנשלחו חזרה לאזור הגבול, ממנו נסוגו לאחר המלחמה בשנת 2024.

על פי המקורות, אנשי הכוח קיבלו הוראה להצטרף ללחימה ולנסות לבלום התקדמות של טנקים ישראליים. אחת הזירות שעליהן הצביעו היא העיירה חיאם שבדרום לבנון, שם דווח כי כוחות ישראליים התקדמו במהלך יום רביעי.

ברקע הדברים, חיזבאללה הצטרף ללחימה בתחילת השבוע ופתח בירי רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר ישראל. לפי הדיווח, לוחמי העילית נשלחו דרומה לאחר פתיחת האש.

מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אמר בנאום טלוויזיוני כי הארגון מתכוון להתמודד עם מה שהגדיר כתוכנית ישראלית של "כיבוש והתרחבות". לדבריו, "עבורנו מדובר בהגנה קיומית".

לפי המקורות, לוחמי כוח רדואן עזבו בעבר את האזור שבין נהר הליטני לגבול עם ישראל בעקבות הפסקת האש שהושגה בתיווך אמריקני לאחר המלחמה בשנת 2024, ועברו צפונה מהנהר. בשלב זה לא נמסר כמה לוחמים נשלחו כעת לאזור.

לפי הדיווח, כ-5,000 לוחמי חיזבאללה נהרגו במלחמה עם ישראל בשנת 2024, רבים מהם משתייכים לכוח רדואן. מאז אותה מלחמה, ישראל מבצעת תקיפות תכופות נגד יעדי הארגון בדרום לבנון.