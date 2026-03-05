בעקבות התקיפה: אזרבייג'ן סוגרת את המרחב האווירי סמוך לאיראן

ממשלת אזרבייג'ן הודיעה כעת (חמישי) על סגירת המרחב האווירי בדרום המדינה, סמוך לגבול עם איראן - זאת בעקבות התקיפות האיראניות שנרשמו הבוקר בשטח המדינה. לפי ההודעה האזרית, סגירת המרחב האווירי תהיה למשך 12 שעות.

כאמור, הבוקר דווח כי כטב"מ איראני התפוצץ סמוך לשדה התעופה באזרבייג'ן, כשבמקום נוצרה שריפת ענק. עוד נאמר כי שני בני אדם נפצעו באירוע.

לאחר המקרה, משרד החוץ של אזרבייג'ן מסר כי "אנו מגנים בתוקף את ההתקפות עלינו משטח איראן. התקפה זו על אזרבייג'ן מפרה את החוק הבינלאומי ומגבירה את המתחים האזוריים. אזרבייג'ן שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדי תגובה הולמים".

בהמשך היום שר החוץ גדעון סער שוחח עם שר החוץ של אזרבייג'ן, ג'ייהון ביירמוב, כשגינה את המתקפה האיראנית. לדבריו, "תוקפנות זאת נגדה ונגד מדינות אחרות באזור הינה בלתי קבילה לחלוטין ומוכיחה שוב, כי המשטר האיראני הוא מטורף וחסר רסן. ‏ישראל נחושה להמשיך במבצע הצבאי עד להשגת תכליתו".