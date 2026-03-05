בנט: "כבר שישה ימים אני מבליג; אבל איני יכול עוד לשתוק"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם פוסט נוקב בו הוא תוקף את התנהלות הממשלה במישור הפוליטי והחברתי, תוך שהוא מעניק גיבוי מלא לפעולות הצבאיות מול איראן וחיזבאללה.

"כבר שישה ימים שאני מבליג ושותק למען הממלכתיות", פתח בנט את דבריו. "אבל כשראיתי שבכוונת הממשלה לקדם דווקא עכשיו שורה של חוקים פוליטיים שיגרמו לכאב ופילוג, ובראשם חוק ההשתמטות שפוגע במילואימניקים שלנו, הבנתי שאין לי יותר זכות לשתוק".

"כולם הניחו את הפוליטיקה בצד – חוץ מהממשלה"

בנט ציין כי מרגע פתיחת המערכה בשבת האחרונה, האופוזיציה כולה התייצבה מאחורי צה"ל והממשלה, וכי הוא עצמו פועל בזירה ההסברה הבינלאומית כדי להגן על פעולות ישראל. עם זאת, הוא טוען כי זרועות הממשלה ניצלו את הזמן הזה למתקפות פנימיות.

"בשבת האחרונה זרועות הממשלה בתקשורת וברשתות פתחו במתקפת קמפיין ארסית, לא נגד איראן, אלא נגד חצי מעם ישראל", כתב בנט. הוא תיאר מתקפות מאורגנות נגד ראשי האופוזיציה ונגד מי שמייצגים את הציבור שאינו תומך בממשלה, כולל טייסים ואנשי מילואים הנמצאים כעת בחזית.

ביקורת על חקיקה "נבזית" בזמן מלחמה

לדברי בנט, קידום חוק הגיוס (אותו כינה "חוק השתמטות"), הקמת ועדת חקירה פוליטית, חוק השידורים ופיצול תפקיד היועמ"שית בעיצומה של המלחמה, הם "מהלך נבזי במיוחד". הוא השווה את המצב למלחמות העבר של ישראל, ותהה אם מנהיגים כמו אשכול, רבין או שרון היו מעלים בדעתם לקדם חקיקה מעוררת מחלוקת או לתקוף את האופוזיציה תוך כדי קרב.

"למהלכים כעת באיראן ובלבנון יש פוטנציאל היסטורי", הבהיר בנט. "עד עכשיו החלטות הממשלה במבצע היו טובות ונכונות, והן זוכות לגיבוי מלא של העם, וגם שלי. אבל המלחמה הפנימית שממשלת נתניהו פתחה נגד חצי מהעם היא נבזית ובלתי נסלחת".

את דבריו חתם בנט בקריאה לשינוי ביום שאחרי המלחמה: "אמשיך לגבות את המערכה הזאת בלב שלם. אחר כך נעשה את התיקון הגדול, נחליף את ההנהגה המפלגת הזו שלא ראויה לעם ישראל, ונבנה ביחד את המדינה מחדש".