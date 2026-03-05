נציג המשטרה בדיון על ברוורמן: "הציבור זכאי לחקר האמת"

בבית המשפט המחוזי נערך דיון בערר המשטרה על התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן, ובראשם איסור יציאה מהארץ. המשטרה ביקשה להשאיר את המגבלות בשל החשד לשיבוש חקירה, בעוד ההגנה טענה כי החלטת בית משפט השלום מוצדקת ואין הצדקה להגבלות

בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד נערך היום (חמישי) דיון בערר שהגישה המשטרה על התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן. במהלך הדיון התפתחו חילופי דברים בין נציג המשטרה, עורכי הדין והשופט, סביב היקף המגבלות ובפרט איסור היציאה מהארץ כך פרסם אביעד גליקמן.

נציג המשטרה, גיל ראכלין, טען כי החלטת בית משפט השלום העניקה משקל יתר לתפקידו של ברוורמן בזמן מלחמה. לדבריו, "בית משפט השלום מעצים יתר על המידה את חשיבותו של ברוורמן בזמן מלחמה. הוא לא מזכיר הממשלה כפי שכתב השופט מזרחי והוא גם לא ראש הסגל כרגע". השופט קרשן השיב: "למיטב ידיעתי הוא עדיין ראש הסגל".

פרקליטו של ברוורמן, עו"ד ז'ק חן, אמר כי "הוא היה אמור להיות כבר שגריר, אבל ברגע שעוד לא, הוא עדיין ראש הסגל".

ראכלין הוסיף כי לשיטת המשטרה אין הצדקה להקלות במגבלות בשל המלחמה. "לא ברור למה בית משפט העלה את האמירה 'כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות'. מה המוד פה? לא לחקור שחיתות? לא להביא חשודים לבית משפט? גם בזמן מלחמה אנחנו עדיין מדינת חוק", אמר. לדבריו, "כאשר ברוורמן חשוד בתיק כל כך חמור וקיים צורך ציבורי להגיע לחקר הדין, אינטרס הציבור הוא להגיע לחקר האמת ולמנוע את יציאתו של ברוורמן מהארץ".

במהלך הדיון התייחס ראכלין גם לשאלת גביית עדות מראש הממשלה ואמר כי היועצת המשפטית לממשלה אישרה את המהלך. לדבריו, "נעשה את המיטב שלנו לגבות עדות מראש הממשלה. המשק נפתח חלקית, יש טיסות".

מנגד טען עו"ד חן כי הערר אינו מצביע על טעות בהחלטת בית משפט השלום. לדבריו, "הערר לא מצביע על שום טעות בקביעות של בית משפט השלום בהחלטתו".

עוד הוסיף כי "בחקירות שחיתות בחלוף הזמן כלל לא מטילים מגבלות של איסור יציאה מהארץ".

חן התייחס גם למשמעות איסור היציאה מהארץ ואמר כי "המשמעות של איסור היציאה מהארץ זה בעצם להטיל ספק בראש הממשלה. אנחנו סומכים עליו שהוא מנהל מלחמה גדולה, אבל לא סומכים עליו שידבר עם ברוורמן על החקירה? איזה סיכוי יש בעולם שברוורמן יתקשר לראש הממשלה ושמישהו יענה בצד השני?".

במהלך הדיון שאל השופט קרשן לגבי לוחות הזמנים לאישור גביית העדות. "לפי מה שאתם אומרים ההחלטה לגבות עדות מראש הממשלה היתה צריכה להתקבל מהר מהר. זו החלטה בעיניכם שצריכה להתקבל מהר?" שאל.

חן השיב כי הפנייה ליועצת המשפטית נעשתה זמן רב לפני האישור. "הפנייה של המשטרה ליועצת היתה לפחות שבועיים לפני האישור. בעינינו זה הרבה זמן".

השופט הוסיף ושאל במהלך הדיון: "אני גם שואל את עצמי מתי האנד גיים של הסיפור הזה".

בהמשך קיים בית המשפט דיונים במעמד צד אחד עם התביעה ועם ההגנה. לאחר מכן הציע השופט קרשן כי התנאים המגבילים יישארו בתוקף עד 10 במרץ, כאשר הצדדים יסכימו מראש כי איסור היציאה מהארץ לא יתארך מעבר לשבוע מהיום, אלא אם תהיה התפתחות משמעותית בחקירה.

ברוורמן הודיע כי הוא מסכים להצעה, בתנאי שלא ייכתב כי הדבר כפוף ל"התפתחות משמעותית".

נציגי היועצת המשפטית לממשלה ביקשו להשיב להצעת בית המשפט עד סוף היום, והיועצת צפויה למסור את תגובתה עד השעה 19:00.