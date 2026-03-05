בפעם השלישית היום: אזעקות נשמעו במרכז, אין נפגעים

בפעם השלישית היום: זוהו שיגורים מאיראן לעבר ישראל, כאשר התראות מקדימות נשלחו לתושבי גוש דן, ירושלים, והשפלה. מספר דקות לאחר מכן, אזעקות צבע אדום נשמעו ברחבי אזור המרכז.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים".

"הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים" הוסיפו. "יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".

אחרי כ-10 דקות, פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים והתושבים הורשו לצאת מהמרחבים המוגנים. לא דווח על נפגעים או נזק באירוע.