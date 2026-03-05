113 גלי תקיפה: 300 משגרים הושמדו באיראן

דובר צה"ל מעדכן כי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" הותקפו מאות אתרי שיגור ברחבי איראן, ולמעלה מ־300 משגרי טילים בליסטיים הוצאו מכלל שימוש במסגרת המאמץ לצמצם את הירי לעבר ישראל.

חיל האוויר השלים הבוקר (חמישי) את גל התקיפה ה־113 נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן, כך נמסר מדובר צה"ל.

על פי ההודעה, מטוסי הקרב הטילו במהלך התקיפה חימושים רבים לעבר עשרות אתרים ששימשו לשיגור טילים לעבר שטח מדינת ישראל בימים האחרונים.





צילום: דובר צה"ל

בצה"ל מציינים כי התקיפה הנוכחית מצטרפת לרצף פעולות נרחב המתבצע מתחילת מבצע "שאגת הארי", אשר מתמקד במערך הטילים הבליסטיים של המשטר האיראני.

מאז תחילת המבצע תקף חיל האוויר מאות אתרי שיגור ברחבי איראן והוציא מכלל שימוש יותר מ־300 משגרי טילים בליסטיים. חלק ניכר מהתקיפות התמקד במערב איראן, אזור שממנו בוצעו שיגורים רבים לעבר ישראל.

במערכת הביטחון מציינים כי הפעילות נועדה לצמצם ככל האפשר את היקף הירי לעבר שטח מדינת ישראל ולפגוע ביכולת השיגור של המשטר האיראני.