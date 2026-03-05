בעקבות המלחמה: המדינה מחלקת מענק חדש

בעקבות מבצע "שאגת הארי": רשות המסים פותחת מסלול פיצוי מזורז לסכומים של עד 30,000 ש"ח ללא צורך בהמתנה לשמאי. כל הפרטים על הזכאות ואופן ההגשה

נפגע לכם הבית או העסק במבצע האחרון? רשות המסים מודיעה על פתיחת מסלול מיוחד ומהיר לטיפול בנזקי רכוש. המטרה היא לאפשר לאזרחים ועסקים שספגו נזקים קלים יחסית לקבל את כספי הפיצויים במהירות שיא, מבלי להמתין להליכים הבירוקרטיים הרגילים.

למי מיועד השירות?

המערכת פתוחה להגשת תביעות עבור שני קהלים מרכזיים שרכושם נפגע עקב פעולות איבה או מלחמה:

אזרחי או תושבי ישראל (אנשים פרטיים).

חברות ותאגידים.

איך מגישים את התביעה?

תהליך ההגשה מתבצע באופן מקוון בלבד דרך אתר רשות המסים:

נכנסים למערכת הגשת התביעה ובוחרים את המסלול המתאים: רגיל, מהיר או מסלול ללא הזדהות. מבצעים הזדהות באחת משתי דרכים: באמצעות סיסמה קבועה לשירותי רשות המסים, או באמצעות מספר תעודת זהות ותאריך הנפקתה. ממלאים את כל פרטי הטופס ושולחים. לאחר השליחה יתקבל מסרון (SMS) עם מספר התביעה למעקב.

המסלול המהיר: עד 30,000 ש"ח בשבוע

הבשורה המשמעותית ביותר נוגעת למבצע "שאגת הארי". במסגרת זו נפתח מסלול ייעודי לתביעות מבנה ותכולה בלבד עד סכום של 30 אלף ש"ח. היתרון הגדול: אין צורך להמתין לביקור שמאי בנכס.

כדי להשלים את התביעה במסלול זה, יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

יש לצרף הצעות מחיר התואמות את הסכום המבוקש.

לאחר מילוי הפרטים, יישלח קישור להעלאת תמונות. חשוב לדעת: את התמונות יש לצלם ולהעלות מזירת הפגיעה בלבד לאחר קבלת המסרון. תמונות שיצולמו מראש או יועלו ממקום אחר לא יתקבלו.

תשלום הפיצוי מותנה בהגשת חשבונית תוך 30 יום ממועד קבלת הכסף.

המסלול מוגבל לתביעה אחת לכל תא משפחתי.

דגשים למסלול הרגיל ולנזקי רכב

בתביעות שאינן במסלול המהיר (מעל 30,000 ש"ח או במקרים מורכבים), הסטטוס יופיע כ"חדש" עד להגעת שמאי או מהנדס להערכת הנזק. בכל מקרה של נזק לרכב, חובה להצטייד באישור משטרה חתום על ידי קצין משטרה.

ברשות המסים מדגישים כי חובה לציין פרטי חשבון בנק מדויקים לתשלום הפיצוי, ומזהירים כי מסירת הצהרות שאינן אמת תגרור דרישת החזר ונקוט באמצעים משפטיים.