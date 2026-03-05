בלי למצמץ: רוסיה זרקה את איראן לכלבים

הקרמלין הודיע לעיתונות הרוסית כי אין לרוסיה כל כוונה להתערב לטובת איראן במערכה והודיעו כי לרוסיה אין מה לחפש לקחת צד "במלחמה ללא קשר אליה"

דובר הקרמלין ויועצו של הנשיא פוטין, דימיטרי פסקוב, שוחח לפני זמן קצר עם התקשורת דוברת הרוסית, והצהיר באופן חד כי לרוסיה אין כל כוונה לקחת צד במלחמה באיראן, או לבוא לעזרתה של טהראן.

בשיחה שקיים פסקוב עם התקשורת הרוסית, הסביר מקורבו של ולדימיר פוטין בתגובה לשאלה האם רוסיה צריכה לפעול להשפעה על המלחמה באיראן, "המלחמה הזו היא לא מלחמה שלנו, אין לנו קשר אליה, ומהרגע הראשון דאגנו שבעולם ידעו את זה".

"אנחנו מאמינים שהמלחמה הזו יכולה להביא לערעור של האזור, כפי שאנחנו רואים עכשיו, מספר גדל של מדינות נכנס אל מעגל האש. אנחנו נשמור על האינטרסים שלנו בכך שנתרחק מהסיטואציה, נמגן את הכלכלה שלנו מההשלכות העולמיות, אנחנו ננסה להרוויח מאיפה שאפשר" הסביר הדובר.



ולבסוף קבע חד משמעית: "עם כמה ציני שזה נשמע, אין לנו שום דרך או יכולת לעצור את המלחמה הזו, אין לנו כוונה להתערב בשום דרך, רק מי שהתחיל את המלחמה הזו יכול לעצור אותה".