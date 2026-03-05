משרד היח"צ הסרוג: "גאים שחיללנו שבת"

משרד היח"צ הסרוג 'משרוקית' של איש התקשורת רוני ארזי, פרסם היום פוסט בו נכתב כי הוא גאה על כך שהמשרד חילל שבת בשבת האחרונה עם תחילת התקיפה הישראלית באיראן.

"חיללנו שבת, ואנחנו גאים בכך מאוד", נכתב בפוסט בעמוד החברה ששותף על ידי ארזי עצמו.

עוד נכתב: "ב-13 השנים של משרוקית, זכינו לתת שירות למאות לקוחות, אף פעם לא בשבת. גם עובדי משרוקית שאינם שומרי שבת יודעים שהם נדרשים שלא לעבוד מכניסת השבת ועד צאתה. אבל את השבת האחרונה, חיללנו בגאווה, כדי לזכות במצוות הצלת חיים".

ארזי הסביר: "כמה מאיתנו העלו פוסטים עבור לקוחות לפייסבוק, לאינסטגרם, לטיקטוק ולטוויטר. פוסטים שמעבירים מידע חשוב ומציל חיים, שמאפשרים למדינת ישראל ולשלטון המקומי לעבוד מהר, יעיל וחכם בזמן חירום".

"היכולת של משרוקית לייצר סדר ושקט בתוך אי-ודאות - היא אחת הסיבות שאנחנו כל כך נמשכים לעבודה עם גופים ממשלתיים ועירוניים. להפוך הנחיות מורכבות למסרים נגישים, להעביר עדכונים בזמן אמת ולוודא שהמידע החשוב מגיע לכל מי שצריך בצורה פשוטה ובגובה העיניים".

"נמשיך לתרום את חלקנו הצנוע למען התקשורת האיכותית בין המדינה ואזרחיה, בשגרה ובחירום, בימי חול, בשבתות ובחגים. שלא נצטרך".