המטס ה־13: חיל האוויר פתח בגל תקיפות נוסף בטהרן

בפעם השנייה היום: מטוסי קרב של חיל האוויר תוקפים תשתיות של המשטר האיראני בבירה, בהכוונת אגף המודיעין

בזמן שהמערכה מול איראן נמשכת, צה"ל פתח בגל תקיפות נוסף בבירת איראן. חיל האוויר החל לתקוף תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן במסגרת המטס ה־13 מאז תחילת הפעילות.

לפי הפרטים הראשוניים, מטוסי קרב של חיל האוויר פועלים מעל העיר ותוקפים יעדים שונים של המשטר האיראני. התקיפה מתבצעת בהכוונת אגף המודיעין בצה"ל, לאחר איסוף מידע מודיעיני על תשתיות ומוקדים הקשורים לפעילות המשטר.

זהו הגל השני של תקיפות שמבצע חיל האוויר במהלך היום בטהרן, כאשר מוקדם יותר דווח על פעילות נוספת נגד יעדים הקשורים למשטר האיראני. בצה"ל ממשיכים לפעול נגד תשתיות שונות במטרה לפגוע ביכולות המבצעיות של המשטר.

הפעולה הנוכחית מצטרפת לשורה ארוכה של תקיפות שבוצעו בימים האחרונים ברחבי איראן במסגרת מבצע "שאגת הארי". במסגרת הפעילות פועל חיל האוויר נגד תשתיות צבאיות, מתקנים הקשורים למערך הטילים ויעדים נוספים המזוהים עם פעילות המשטר האיראני.